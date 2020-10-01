В Минобороны Армении показали снимки сбитого азербайджанского дрона

Фото: shushanstepanyan / Facebook

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографии одного из сбитых азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в Нагорном Карабахе

Беспилотник был уничтожен армией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в городе Аскеране.

«Целью БПЛА был населенный пункт, рядом с которым и был сбит», — сообщила Степанян.

Пресс-секретарь военного ведомства добавила, что снимки были предоставлены Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.