Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 13:30
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 октября Общество, 14:51 Лукашенко обсудил ситуацию в Карабахе с властями Азербайджана и Армении Политика, 14:51 Популярность обналичивания через турфирмы резко упала из-за пандемии Финансы, 14:51 Навальный выступил против санкций в отношении «Северного потока-2» Политика, 14:49 В Минобороны Армении показали снимки сбитого азербайджанского дрона Политика, 14:34 Skoda назвала стоимость самой дешевой версии кроссовера Karoq для России Авто, 14:32 Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников Общество, 14:31 Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать Политика, 14:24 Кремль отказался участвовать в дискуссиях после обвинений Навального Политика, 14:15 Дания выдала Nord Stream 2 разрешение на работу газопровода Экономика, 14:14 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 14:13 «Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после выхода в Лигу чемпионов Спорт, 14:06 В Армении заявили о сбитых самолете и вертолете Азербайджана Политика, 14:02 Песков назвал провокацией слова о поддержке сторон конфликта в Карабахе Политика, 14:00
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Минобороны Армении показали снимки сбитого азербайджанского дрона

Фото:shushanstepanyan / Facebook
Фото: shushanstepanyan / Facebook

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографии одного из сбитых азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в Нагорном Карабахе

Беспилотник был уничтожен армией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в городе Аскеране.

«Целью БПЛА был населенный пункт, рядом с которым и был сбит», — сообщила Степанян.

Пресс-секретарь военного ведомства добавила, что снимки были предоставлены Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских «Градов»
Политика
Фото:Министерство обороны Азербайджанской республики

Ранее 1 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что военными Нагорного Карабаха было сбито три азербайджанских вертолета, около 15 единиц бронетехники, реактивная система залпового огня «Смерч», а также восемь беспилотников. Кроме того, он сообщил о потерях у противника в количестве 350–360 убитых военнослужащих и 600 раненых.

Минобороны Азербайджана тем временем опровергло сообщение о сбитом азербайджанском вертолете, который упал на территории Ирана. Ведомство ранее опубликовало видеозапись, на которой военные наносят удары по колоннам военной техники на границе с Арменией.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Боевые действия с применением тяжелого вооружения на границе Армении и Азербайджана возобновились 27 сентября. Страны обвинили друг друга в наступлении в Нагорном Карабахе.

Армения Азербайджан конфликт в Нагорном Карабахе
Материалы по теме
Пашинян заявил о войне Нагорного Карабаха с международным терроризмом
Политика
Власти Азербайджана сообщили о гибели 16 мирных жителей при обстреле
Политика
Правозащитники сообщили об отправке наемников из Сирии в Карабах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter