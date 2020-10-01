Азербайджан показал видео уничтожения армянской техники в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись, на которой армия уничтожает колонны военной техники на границе с Арменией.

Накануне Министерство обороны Азербайджана заявляло об уничтожении восьми ракетных установок «Град», принадлежавших армянским военным. Перед этим Минобороны Армении сообщало о контрнаступлении в Нагорном Карабахе. В ходе атаки была захвачена азербайджанская военная позиция и уничтожена часть боевой техники.

Боевые действия с применением тяжелого вооружения на границе Армении и Азербайджана возобновились 27 сентября — стороны обвинили друг друга в обострении конфликта в Нагорном Карабахе. В странах введено военное положение. Армения объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан — частичную.