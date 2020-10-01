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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан показал видео уничтожения армянской техники в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись, на которой армия уничтожает колонны военной техники на границе с Арменией.

Накануне Министерство обороны Азербайджана заявляло об уничтожении восьми ракетных установок «Град», принадлежавших армянским военным. Перед этим Минобороны Армении сообщало о контрнаступлении в Нагорном Карабахе. В ходе атаки была захвачена азербайджанская военная позиция и уничтожена часть боевой техники.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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Боевые действия с применением тяжелого вооружения на границе Армении и Азербайджана возобновились 27 сентября — стороны обвинили друг друга в обострении конфликта в Нагорном Карабахе. В странах введено военное положение. Армения объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан — частичную.

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