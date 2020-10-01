Минобороны Армении заявило о трех сбитых вертолетах Азербайджана

В сводке о боевых действиях за последние сутки Минобороны Армении заявило об уничтожении трех военных вертолетах Азербайджана. В Баку опровергли ранее опубликованные данные о сбитых вертолете и самолете

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Все попытки наступления азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе не привели к успеху и были отбиты, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает News.am.

По его словам, силам самообороны Нагорного Карабаха удалось сбить три азербайджанских военных вертолета.

«На данный момент у нас есть следующая картина: все наступательные попытки противника, независимо от размеров, потерпели неудачу», — сказал Ованнисян.

«В частности, число погибших у противника оценивается в 350–360 военнослужащих, имеется также примерно 600 раненых. Сбиты три вертолета, примерно 15 единиц разной бронетехники, одна РСЗО «Смерч» и восемь БПЛА. Боевые действия продолжаются. Только что я получил сведение о том, что бои начали накаляться», — рассказал представитель Минобороны Армении.

Ованнисян добавил, что вооруженные силы «не всегда ведут лишь оборонительные бои».