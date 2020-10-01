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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны Армении заявило о трех сбитых вертолетах Азербайджана

В сводке о боевых действиях за последние сутки Минобороны Армении заявило об уничтожении трех военных вертолетах Азербайджана. В Баку опровергли ранее опубликованные данные о сбитых вертолете и самолете
Фото:Sipan Gyulumyan / AP
Фото: Sipan Gyulumyan / AP

Все попытки наступления азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе не привели к успеху и были отбиты, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает News.am.

По его словам, силам самообороны Нагорного Карабаха удалось сбить три азербайджанских военных вертолета.

«На данный момент у нас есть следующая картина: все наступательные попытки противника, независимо от размеров, потерпели неудачу», — сказал Ованнисян.

«В частности, число погибших у противника оценивается в 350–360 военнослужащих, имеется также примерно 600 раненых. Сбиты три вертолета, примерно 15 единиц разной бронетехники, одна РСЗО «Смерч» и восемь БПЛА. Боевые действия продолжаются. Только что я получил сведение о том, что бои начали накаляться», — рассказал представитель Минобороны Армении.

Ованнисян добавил, что вооруженные силы «не всегда ведут лишь оборонительные бои».

Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана
Политика
Фото:ArmeniaMOD / Facebook

Ранее в Нагорном Карабахе сообщили, что сбили один азербайджанский вертолет, который упал на территории Ирана. Министерство обороны Азербайджана опровергло это сообщение.

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«Распространяемые армянскими СМИ сообщения о том, что якобы сбиты самолет и вертолет ВВС Азербайджана, потерпевший крушение на территории Ирана, являются ложью и не имеют никаких оснований», — сказал в четверг журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

Азербайджан показал видео уничтожения армянской техники в Карабахе
Общество

Утром 1 октября азербайджанское Минобороны опубликовало видео уничтожения колонн армянской боевой техники с воздуха. Ранее министерство обороны Азербайджана заявляло об уничтожении восьми ракетных установок «Град», принадлежавших армянским военным. Перед этим Минобороны Армении сообщало о контрнаступлении в Нагорном Карабахе. В ходе атаки была захвачена азербайджанская военная позиция и уничтожена часть боевой техники, сообщили тогда в Ереване.

Video

Автор
Владислав Гордеев
Армения Нагорный Карабах вертолет
Материалы по теме
Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана
Политика
Азербайджан показал видео уничтожения армянской техники в Карабахе
Общество
Военные Армении сообщили о контрнаступлении в Карабахе. Видео
Политика
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