Минобороны Армении заявило о трех сбитых вертолетах Азербайджана
Все попытки наступления азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе не привели к успеху и были отбиты, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает News.am.
По его словам, силам самообороны Нагорного Карабаха удалось сбить три азербайджанских военных вертолета.
«На данный момент у нас есть следующая картина: все наступательные попытки противника, независимо от размеров, потерпели неудачу», — сказал Ованнисян.
«В частности, число погибших у противника оценивается в 350–360 военнослужащих, имеется также примерно 600 раненых. Сбиты три вертолета, примерно 15 единиц разной бронетехники, одна РСЗО «Смерч» и восемь БПЛА. Боевые действия продолжаются. Только что я получил сведение о том, что бои начали накаляться», — рассказал представитель Минобороны Армении.
Ованнисян добавил, что вооруженные силы «не всегда ведут лишь оборонительные бои».