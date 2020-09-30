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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Власти Армении сообщили о гибели трех мирных жителей в Карабахе

Воронка от снаряда в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Воронка от снаряда в Мартакертском районе Нагорного Карабаха (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

В городе Мартакерт на севере Нагорного Карабаха в результате бомбежки ВС Азербайджана погибли три мирных жителя. Об этом сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве на своей странице в Facebook.

«Некоторое время назад военный самолет противника обстрелял город Мартакерт, в результате чего погибли трое мирных жителей, есть раненые», — говорится в сообщении.

Минобороны Нагорного Карабаха пока не сообщило данные о новых погибших.

Конфликт на территории региона возобновился 27 сентября. С первого дня вооруженных столкновений стороны обвиняют друг друга в нападениях на мирное население. Так, в день начала боев Азербайджан обвинил власти Армении в гибели пяти мирных граждан в Нафталанском районе.

В Баку утверждают, что армянские войска обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран, после чего азербайджанские военные начали контрнаступление. В Ереване же сообщают, что Азербайджан первым обстрелял территорию Нагорного Карабаха.

Армения и непризнанная республика Нагорного Карабаха ввели военное положение и объявили мобилизацию. В свою очередь власти Азербайджана объявили лишь частичную мобилизацию и ввели военное положение в ряде регионов, включая Баку.

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Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку около 30 лет. Карабах заявил о своей независимости от Азербайджана в 1991 году. С 1992 года лет Азербайджан пытался вернуть территорию под свой контроль. Армянские формирования контролировали несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономную область и отделяли район от самой Армении. Под контролем Азербайджана осталось лишь 15% северо-западе Нагорного Карабаха. В 1994 году стороны договорились прекратить огонь и начали переговоры, однако так и не смогли принять решение.

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