Власти Армении сообщили о гибели трех мирных жителей в Карабахе

Воронка от снаряда в Мартакертском районе Нагорного Карабаха (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

В городе Мартакерт на севере Нагорного Карабаха в результате бомбежки ВС Азербайджана погибли три мирных жителя. Об этом сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве на своей странице в Facebook.

«Некоторое время назад военный самолет противника обстрелял город Мартакерт, в результате чего погибли трое мирных жителей, есть раненые», — говорится в сообщении.

Минобороны Нагорного Карабаха пока не сообщило данные о новых погибших.

Конфликт на территории региона возобновился 27 сентября. С первого дня вооруженных столкновений стороны обвиняют друг друга в нападениях на мирное население. Так, в день начала боев Азербайджан обвинил власти Армении в гибели пяти мирных граждан в Нафталанском районе.

В Баку утверждают, что армянские войска обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран, после чего азербайджанские военные начали контрнаступление. В Ереване же сообщают, что Азербайджан первым обстрелял территорию Нагорного Карабаха.