Совбез Армении на внеочередном заседании обсудил шаги в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное столкновениям в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте премьер-министра.
«В ходе заседания обсуждалась оперативная ситуация на карабахско-азербайджанской границе и дальнейшие шаги Вооруженных сил Армении», — отмечается в сообщении.
В заседании участвовали президент Армении Армен Саргсян, спикер Национального собрания Арарат Мирзоян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, министр территориального управления, инфраструктуры Сурен Папикян, министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.
Предыдущее экстренное собрание Совбеза прошло накануне. Повестка заседания так же была посвящена ситуации в Карабахе. Армянские высшие должностные лица обсудили в том числе нанесение «соразмерного ответного удара противнику».