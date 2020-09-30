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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Совбез Армении на внеочередном заседании обсудил шаги в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное столкновениям в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте премьер-министра.

«В ходе заседания обсуждалась оперативная ситуация на карабахско-азербайджанской границе и дальнейшие шаги Вооруженных сил Армении», — отмечается в сообщении.

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Фото:Министерство обороны Армении / Global Look Press

В заседании участвовали президент Армении Армен Саргсян, спикер Национального собрания Арарат Мирзоян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, министр территориального управления, инфраструктуры Сурен Папикян, министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

Предыдущее экстренное собрание Совбеза прошло накануне. Повестка заседания так же была посвящена ситуации в Карабахе. Армянские высшие должностные лица обсудили в том числе нанесение «соразмерного ответного удара противнику».

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Конфликт в регионе обострился утром 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах, высказав взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. С тех пор боевые столкновения между странами в Карабахе не утихают. Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Масис Маилян отмечал, что за последнее время никому из сторон не удалось захватить какие-то значительные территории.

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