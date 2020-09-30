Совбез Армении на внеочередном заседании обсудил шаги в Нагорном Карабахе

Конфликт в регионе обострился утром 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах, высказав взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. С тех пор боевые столкновения между странами в Карабахе не утихают. Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Масис Маилян отмечал, что за последнее время никому из сторон не удалось захватить какие-то значительные территории.