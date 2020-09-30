Военные Армении сообщили о контрнаступлении в Карабахе. Видео

Министерство обороны Армении опубликовало на YouTube-канале «Зинуж медиа», освещающем действия военного ведомства, видео контрнаступления в Нагорном Карабахе.

Video

В пояснении к видео сказано, что в результате атаки была захвачена азербайджанская военная позиция и уничтожена часть боевой техники противника. На записи видны наступления пехоты и военных машин, взрывы.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян 28 сентября заявлял о начале масштабного наступления Азербайджана по нескольким карабахским направлениям. По его словам, армянским частям удавалось успешно отражать атаки и наносить урон противнику.

Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Масис Маилян указывал, что ни одна из сторон в ходе боев последних дней не получила территориальных приобретений. При этом и Азербайджан, и Армения сообщали о потерях как среди военнослужащих, так и о жертвах среди мирного населения.