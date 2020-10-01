ВТБ снизил ставку по кредитам наличными

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ВТБ снизил ставку по кредитам с 1 октября на 1,1 п.п., до 6,4% годовых, при условии оформления страхования. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Изменения коснутся ставки по кредитам наличными и рефинансирования. Предложение будет действовать два месяца, до 30 ноября.

«Осенью мы отмечаем традиционно повышенный спрос клиентов на кредитование. <...> Поэтому мы решили снизить ставки по кредитам наличными, чтобы предложить клиентам возможность решить все свои финансовые вопросы», — пояснил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Он указал, что клиенты смогут воспользоваться услугой удаленно.