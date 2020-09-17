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ВТБ снизил ставку по ипотеке с господдержкой для квартир в новостройках

ВТБ VTBR ₽0,03552 -0,78% Купить
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк ВТБ с 17 сентября опускает ставку по программе ипотечного кредитования с господдержкой на 0,4%. Теперь она составляет 6,1%, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от общей стоимости. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн руб. для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. — для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита — до 30 лет.

Как следует из статистики банка, в рамках программы ипотеки с господдержкой было выдано уже более 30 тыс. кредитов на сумму 95 млрд руб. Программа занимает до трети от общего объема всех ипотечных выдач банка. Средний размер кредита составляет 3 млн руб.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Программа льготной ипотеки в России была запущена, чтобы поддержать спрос на жилую недвижимость во время пандемии коронавируса. Первоначально по ее условиям покупатели жилья могли по субсидированной ставке 6,5% взять ипотеку до 8 млн руб. на квартиры в новостройках в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области. В других регионах размер кредита не мог превышать 3 млн руб. В июне лимиты были повышены.

Сбербанк на прошлой неделе отмечал, что на фоне программы начался рост стоимости жилья в новостройках. В июле-августе по сравнению с тем же периодом прошлого года цены на жилье в новостройках в среднем по России выросли на 6,2%.

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