ВТБ вслед за Сбербанком решил снизить ставки по кредитам

Минимальная базовая ставка ВТБ по кредитам на любые цели опустится на 1,4 п.п., до 7,5%. Накануне уменьшить ставку по кредитам решил Сбербанк. Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%, обновив исторический минимум

ВТБ с 26 июня снизил минимальную базовую ставку по кредитам наличными, включая программу рефинансирования, на 1,4 п.п, до 7,5%. Об этом говорится в сообщении банка (есть у РБК).

Кредит на любые цели по сниженной ставке в ВТБ можно оформить до 31 августа 2020 года. Такие условия сохранятся и при участии в страховых программах. Заявки будут приниматься на сайте, в мобильном приложении, в контакт-центрах или офисах банка. В банке пояснили, что ставка от 7,5% предоставляется зарплатным клиентам, для остальных — от 7,9%.

«Считаем, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и в текущих экономических условиях основная задача банков — поддержать население», — отметил руководитель управления ВТБ «Потребительское кредитование» Евгений Благинин.

В банке также указывают, что за первые пять месяцев 2020 года клиенты оформили более 330 тыс. кредитов наличными на сумму более 240 млрд руб. По программе рефинансирования (она позволят объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях) ВТБ выдал кредиты на 52 млрд руб., участие в ней приняли более 55 тыс. человек.