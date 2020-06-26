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Финансы ,  
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ВТБ вслед за Сбербанком решил снизить ставки по кредитам

Минимальная базовая ставка ВТБ по кредитам на любые цели опустится на 1,4 п.п., до 7,5%. Накануне уменьшить ставку по кредитам решил Сбербанк. Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%, обновив исторический минимум
ВТБ VTBR ₽0,0356 +0,17% Купить
Сбербанк SBER ₽206,92 -0,18% Купить

ВТБ с 26 июня снизил минимальную базовую ставку по кредитам наличными, включая программу рефинансирования, на 1,4 п.п, до 7,5%. Об этом говорится в сообщении банка (есть у РБК).

Кредит на любые цели по сниженной ставке в ВТБ можно оформить до 31 августа 2020 года. Такие условия сохранятся и при участии в страховых программах. Заявки будут приниматься на сайте, в мобильном приложении, в контакт-центрах или офисах банка. В банке пояснили, что ставка от 7,5% предоставляется зарплатным клиентам, для остальных — от 7,9%.

«Считаем, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и в текущих экономических условиях основная задача банков — поддержать население», — отметил руководитель управления ВТБ «Потребительское кредитование» Евгений Благинин.

В банке также указывают, что за первые пять месяцев 2020 года клиенты оформили более 330 тыс. кредитов наличными на сумму более 240 млрд руб. По программе рефинансирования (она позволят объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях) ВТБ выдал кредиты на 52 млрд руб., участие в ней приняли более 55 тыс. человек.

Сбербанк снизил ставки по кредитам
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Накануне минимальную процентную ставку по кредитам на любые цели с 12,9 до 11,9% решил снизить Сбербанк.

Пониженная кредитная ставка будет касаться «Потребительского кредита без обеспечения», «Потребительского кредита под поручительство» и «Потребительское кредита на рефинансирование». В банке также отмечали, что на минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, зарплата или пенсия которых начисляется на карту Сбербанка. Их размер также будет зависеть от суммы и типа кредита, а также от наличия поручителя.

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт до нового исторического минимума
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Центробанк 19 июня решил снизить ключевую ставку до 4,5% (сразу на 1 п.п.), обновив таким образом исторический минимум стоимости заимствований. ЦБ объяснил, что дезинфляцинные факторы из-за продолжительных ограничений, связанных с COVID-19, действуют сильнее На предыдущем заседании 24 апреля Банк России снизил ставку на 0,5 п.п. с 6%. До этого уровня ставка не опускалась с 2014 года.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Юлия Кошкина
Теги: кредиты, ВТБ, процентная ставка
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