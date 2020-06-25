Сбербанк снизил ставки по кредитам

Вслед за снижением ключевой ставки Центробанка до рекордно низкого в российской истории уровня об удешевлении кредитов заявил крупнейший банк страны

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.

Там отметили, что снижение ставки касается трех продуктов: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов».

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — отметили в банке, изменение ставки вступило в силу с 25 июня.

«Мы также надеемся, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в этот непростой период», — заявил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков.