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Сбербанк снизил ставки по кредитам

Вслед за снижением ключевой ставки Центробанка до рекордно низкого в российской истории уровня об удешевлении кредитов заявил крупнейший банк страны
Сбербанк SBER ₽204 -1,59% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.

Там отметили, что снижение ставки касается трех продуктов: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов».

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — отметили в банке, изменение ставки вступило в силу с 25 июня.

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт до нового исторического минимума
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«Мы также надеемся, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в этот непростой период», — заявил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Совет директоров Банка России 19 июня снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 4,5%, что стало рекордно низкой стоимостью заимствований в российской истории, в том числе в период действия режима таргетирования инфляции с 2014 года. «Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире», — отметил тогда регулятор.

По ожиданиям ЦБ, несмотря на снижение ключевой ставки, доходность вкладов останется выше инфляции. Текущий прогноз Банка России по инфляции на 2020 год — 3,8–4,8%, он будет уточнен в июле, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина. «Ставки по депозитам сейчас остаются в положительной зоне. И мы считаем, что они будут оставаться в положительной зоне, будут привлекательными», — сказала она.

Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Вслед за снижением ставки ряд банков заявили о планах снизить действующие ставки по кредитным и сберегательным продуктам, причем некоторые из них сообщили, что сделали это еще до решения Банка России.

Официальные данные по средневзвешенным кредитным ставкам в банках доступны пока только за апрель — по выданным кредитам сроком до одного года они составили 14,81%, по кредитам свыше года — 11,77%, следует из данных ЦБ.

Средняя максимальная ставка по вкладам в первой декаде июня уже обновила исторический минимум, опустившись до 5,01%. Индекс банковских ставок Frank RG, рассчитанный по данным 50 организаций, за месяц снизился с 4,9205 до 4,5935%. Новая волна коррекции ставок началась с 10 июня, следует из данных Frank RG, который анализирует около 450 вкладов более чем 50 банков.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Сбербанк, ставка, кредиты
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