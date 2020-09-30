В Красноярском крае после разлива нефти на реке Хатанга ввели режим ЧС

Фото: taimyr24.ru

В районе разлива нефтепродуктов на реке Хатанга на севере Красноярского края (Таймырский Долгано-Ненецкий район) введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте района.

«С целью принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива», — уточнили в муниципалитете.

Разлив топлива произошел при перекачке топлива из танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов.

В ведомстве также сообщили, что на место происшествия для установления причин и ликвидации последствий направились группа ответственных сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации района, а также прокуратура.