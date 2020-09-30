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Общество ,  
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В Красноярском крае после разлива нефти на реке Хатанга ввели режим ЧС

Фото:taimyr24.ru
Фото: taimyr24.ru

В районе разлива нефтепродуктов на реке Хатанга на севере Красноярского края (Таймырский Долгано-Ненецкий район) введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте района.

«С целью принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива», — уточнили в муниципалитете.

Разлив топлива произошел при перекачке топлива из танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов.

В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
Общество
Фото:taimyr24.ru

В ведомстве также сообщили, что на место происшествия для установления причин и ликвидации последствий направились группа ответственных сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации района, а также прокуратура.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норильского никеля») произошла авария, в результате которой в воду и почту вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. В компании указывали, что один из резервуаров разгерметизировался из-за просевших свай фундамента. После аварии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. Общий ущерб водным ресурсам Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии оценил в 43,5 млрд руб.

В сентябре Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-мэра Норильска Рината Ахметчина. Он уволился по собственному желанию в конце июля. Генпрокуратура считает, что он своевременно узнал о разливе топлива на территории ТЭЦ-3, однако в течение двух дней не принимал мер, направленных на ликвидацию аварии и устранение последствий для окружающей среды.

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