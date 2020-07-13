В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива

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В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро. Об этом сообщается на сайте администрации района.

«В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», — говорится в сообщении.

В администрации района уточнили, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 кв. метров.

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