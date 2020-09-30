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Общество ,  
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Первый излечившийся от ВИЧ человек умер от рака

Тимоти Рэй Браун
Тимоти Рэй Браун (Фото: Manuel Valdes / AP)

Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось вылечить от ВИЧ-инфекции, умер в США после рецидива ракового заболевания. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Смерть Брауна подтверждает отделение телеканала NBC в Палм Спрингс, откуда он был родом.

У Брауна диагностировали ВИЧ в 1995 году, а в 2007 году врачи обнаружили у него лейкемию. 12 лет назад Браун перенес операцию по пересадке костного мозга для лечения этих болезней. Операция прошла удачно.

Однако в 2019 году в организме Брауна снова широко распространилась лейкемия. 27 сентября стало известно, что Браун болеет раком крови в последней стадии.

В марте от ВИЧ полностью излечился второй пациент. Тем не менее врачи заявляют, что случаи излечения Брауна и второго пациента не могут применяться в общей практике. По словам старшего научного сотрудника Федерального центра СПИД Натальи Ладной, эти ситуации являются эксклюзивными.

В России снизилась смертность от ВИЧ
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России «критической», однако он отметил, что в последнее время этой проблеме уделяется больше внимания.

В феврале вышел фильм журналиста Юрия Дудя про ВИЧ, после которого аптеки зафиксировали рост спроса на экспресс-тесты. К примеру 11 февраля спрос на тесты в аптеках «Неофарм» и «Столички» вырос в девять раз.

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