Первый излечившийся от ВИЧ человек умер от рака

Тимоти Рэй Браун (Фото: Manuel Valdes / AP)

Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось вылечить от ВИЧ-инфекции, умер в США после рецидива ракового заболевания. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Смерть Брауна подтверждает отделение телеканала NBC в Палм Спрингс, откуда он был родом.

У Брауна диагностировали ВИЧ в 1995 году, а в 2007 году врачи обнаружили у него лейкемию. 12 лет назад Браун перенес операцию по пересадке костного мозга для лечения этих болезней. Операция прошла удачно.

Однако в 2019 году в организме Брауна снова широко распространилась лейкемия. 27 сентября стало известно, что Браун болеет раком крови в последней стадии.

В марте от ВИЧ полностью излечился второй пациент. Тем не менее врачи заявляют, что случаи излечения Брауна и второго пациента не могут применяться в общей практике. По словам старшего научного сотрудника Федерального центра СПИД Натальи Ладной, эти ситуации являются эксклюзивными.