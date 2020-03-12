Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ

Методы, с помощью которых второй в истории пациент с ВИЧ полностью избавился от болезни, не применимы в общей практике.Об этом РБК заявила старший научный сотрудник Федерального центра СПИД Наталья Ладная.

10 марта авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, подтверждающую, что у так называемого «лондонского пациента» — второго в мире человека, излечившегося от ВИЧ — не обнаружено признаков вируса через полтора года после окончания приема антиретровирусных препаратов.

Имя пациента не называлось, однако издание BELatina пишет, что излечившимся является 40-летний житель Венесуэлы Адам Кастильехо. О его ремиссии сообщалось еще год назад. У пациента выявили ВИЧ в 2003 году, а в 2012 году диагностировали лимфому Ходжкина — один из разновидностей рака крови. Ему пересадили стволовые клетки костного мозга от донора с редкой мутацией, которая делала его невосприимчивым к ВИЧ.

По словам Ладной, ситуация с «лондонским пациентом», как и ситуация с «берлинским пациентом» (первым излечившимся от ВИЧ американцем Тимоти Брауном, который прошел аналогичную процедуру по пересадке в 2007 году), являются эксклюзивными.