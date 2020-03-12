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Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ

Методы, с помощью которых второй в истории пациент с ВИЧ полностью избавился от болезни, не применимы в общей практике.Об этом РБК заявила старший научный сотрудник Федерального центра СПИД Наталья Ладная.

10 марта авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, подтверждающую, что у так называемого «лондонского пациента» — второго в мире человека, излечившегося от ВИЧ — не обнаружено признаков вируса через полтора года после окончания приема антиретровирусных препаратов.

Имя пациента не называлось, однако издание BELatina пишет, что излечившимся является 40-летний житель Венесуэлы Адам Кастильехо. О его ремиссии сообщалось еще год назад. У пациента выявили ВИЧ в 2003 году, а в 2012 году диагностировали лимфому Ходжкина — один из разновидностей рака крови. Ему пересадили стволовые клетки костного мозга от донора с редкой мутацией, которая делала его невосприимчивым к ВИЧ.

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По словам Ладной, ситуация с «лондонским пациентом», как и ситуация с «берлинским пациентом» (первым излечившимся от ВИЧ американцем Тимоти Брауном, который прошел аналогичную процедуру по пересадке в 2007 году), являются эксклюзивными.

«Они связаны с тем, что у больных были еще другие заболевания помимо ВИЧ-инфекции, в частности лейкоз и лейкемия, причем в той форме, когда требовалась пересадка костного мозга», — заметила медик.

По ее словам, доноры костной ткани имели мутацию, из-за которой их иммунные клетки не поражаются ВИЧ. «Случай это очень редкий, конечно, технология сложная, а сама операция может обернуться летальными последствиями для пациента. ВИЧ инфекция была излечена попутно, это не случайный результат, но лечили пациентов от онкологии», — сказала Ладная.

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Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также уверен, что технология пересадки костного мозга не подходит для массового использования.

«Об этом случае уже довольно давно было сообщено в научной литературе, разве что не называлось имя выздоровевшего. Это повторение операции, которая была сделана 12 лет назад. Пересадка костного мозга от человека, невосприимчивого к ВИЧ, это интересный случай. Но большой перерыв между первой и второй операциями говорит о том, что это технология не для массового использования, потому как очень сложно подобрать соответствующего донора», — сообщил Покровский в беседе с РБК.

Врач не исключает, что вирус иммунодефицита мог остаться в организме в «дремлющем» состоянии.

«В теории это может вести к тому, что при наличии доказанной генетической устойчивости можно не использовать донорский материал, а взять сами клетки человека и изменить их геном», — отметил Покровский.

По его словам, клинические испытания подобных методик лечения ВИЧ сейчас ведутся.

Теги: новости РБК, ВИЧ, медицина
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