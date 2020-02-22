Кудрин назвал критической ситуацию с ВИЧ в России

По его словам, вопросу лечения вируса в стране уделяется все больше внимания

Фото: АГН «Москва»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter назвал критической ситуацию с ВИЧ в России. Таким образом он прокомментировал материал в газете «Коммерсантъ», в котором говорилось о поручениях президента по борьбе с распространением этой инфекции.

«Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше», — написал Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты уже обращал внимание на ситуацию с ВИЧ. Вскоре после выхода фильма журналиста Юрия Дудя о положении дел с оказанием помощи инфицированным гражданам в России Кудрин пообещал проверить эффективность принятых с 2018 года мер. Он также привел статистику, согласно которой в 2018 году в стране от СПИДа скончались 37 тыс.

В материале «Коммерсанта» утверждалось, что 31 декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал перечень поручений по дальнейшему противодействию ВИЧ. Речь шла, в частности, о снижении отпускных цен на препараты для нуждающихся, осуществлении их централизованной закупки и увеличении охвата антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ вдвое— до 90%. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что «никогда не слышал» о том, что Путин подписал такой документ.