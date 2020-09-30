В Москве пришли с обысками в штаб «Ассоциации народного сопротивления»

Дверь в штаб АНС после обыска (Фото: nikitapioner2018 / Telegram)

В столичной штаб-квартире националистического движения «Ассоциация народного сопротивления» правоохранительные органы провели обыски по делу об экстремизму и призывах к терроризму. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь движения Никита Зайцев.

«Обыски проходят в рамках уголовного дела по п.«а» ч. 2 ст. 282 УК России (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения) и ч. 1 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).», — сообщили в движении.

По словам Зайцева, во время обыска в штабе находились трое активистов. Связи с ними не было.

В официальной группе движения во «Вконтакте» сообщается, что в результате оперативных действий были изъяты листовки, стикеры, телефоны и пиротехнические средства.