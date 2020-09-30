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В Москве пришли с обысками в штаб «Ассоциации народного сопротивления»

Дверь в штаб АНС после обыска
Дверь в штаб АНС после обыска (Фото: nikitapioner2018 / Telegram)

В столичной штаб-квартире националистического движения «Ассоциация народного сопротивления» правоохранительные органы провели обыски по делу об экстремизму и призывах к терроризму. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь движения Никита Зайцев.

«Обыски проходят в рамках уголовного дела по п.«а» ч. 2 ст. 282 УК России (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения) и ч. 1 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).», — сообщили в движении.

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Фото:vissarion.ru

По словам Зайцева, во время обыска в штабе находились трое активистов. Связи с ними не было.

В официальной группе движения во «Вконтакте» сообщается, что в результате оперативных действий были изъяты листовки, стикеры, телефоны и пиротехнические средства.

Агентству ТАСС в «Ассоциации народного сопротивления» рассказали, что после обыска были задержаны активисты Андрей Овчинников, Александр Буимов и Павел Кузнецов. Их везут на допрос в следственное управление СК по Юго-Восточному административному округу.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве и ГСУ СК по Москве.

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В мае также по делу об экстремизме обыски прошли в штаб-квартире движения и по трем адресам, где проживают активисты.

«Ассоциация народного сопротивления» — политическая организация, основанная в 2016 году бывшими активистами Национал-большевистской партии (запрещена в России) и другими движениями.

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