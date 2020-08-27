Галерист Гельман сообщил об обыске по делу о многократном голосовании

Гельман показал постановление суда, где сказано, что он живет с проголосовавшей три раза Юлией Ильинской в Москве. «Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми», отметил он

Марат Гельман (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Галерист Марат Гельман, проживающий в Черногории, сообщил РБК, что в его квартире в Москве проводятся обыски.

Обыск проводят в связи с делом в отношении гражданки России и Израиля Яэль Ильинской, которая три раза смогла проголосовать по поправкам к Конституции.

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«Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми, но некий суд установил, что я «фактически живу с Юлией Ильинской на Остоженке», и в связи с уголовным делом против нее сейчас в нашей московской квартире обыск», — написал Гельман в Instagram.

«Ничего не нашли и уехали», — прокомментировал Гельман обыск в беседе РБК.