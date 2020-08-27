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Поправки в Конституцию ,  
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Галерист Гельман сообщил об обыске по делу о многократном голосовании

Гельман показал постановление суда, где сказано, что он живет с проголосовавшей три раза Юлией Ильинской в Москве. «Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми», отметил он
Марат Гельман
Марат Гельман (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Галерист Марат Гельман, проживающий в Черногории, сообщил РБК, что в его квартире в Москве проводятся обыски.

Обыск проводят в связи с делом в отношении гражданки России и Израиля Яэль Ильинской, которая три раза смогла проголосовать по поправкам к Конституции.

https://www.instagram.com/p/CEZ0GphnnUe/

«Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми, но некий суд установил, что я «фактически живу с Юлией Ильинской на Остоженке», и в связи с уголовным делом против нее сейчас в нашей московской квартире обыск», — написал Гельман в Instagram.

«Ничего не нашли и уехали», — прокомментировал Гельман обыск в беседе РБК.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Москве.

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Ранее Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал Яэль (Юлию) Ильинскую, которая три раза проголосовала по поправкам в Конституцию в Израиле. У нее есть также израильское гражданство.

Уголовное дело против Ильинской Следственный комитет завел 30 июля. По данным следствия, Юлия Ильинская три раза смогла получить листки для голосования на территории Израиля. Один из бюллетеней ей выдали на участке при российском посольстве в Тель-Авиве, второй — в Генеральном консульстве России в Хайфе, а третий женщина получила дистанционно. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 142.2 УК (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).

Проживающая в Израиле россиянка объяснила свое многократное голосование
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Фото: Yael Ilinsky / Facebook

О своем неоднократном голосовании по поправкам к Конституции она сообщила на своей странице в Facebook 28 июня. Женщина отметила, что бюллетень выдали и ее несовершеннолетней дочери.

РБК она объяснила свой поступок тем, что хотела проверить недостатки системы голосования. «Получилось проверить эту систему на прочность, выявить два больших бага (дефекта. — РБК), которые, на мой взгляд, должны быть объектом изучения Центризбиркома», — сказала она.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Авторы: Алена Прохоренко, Анастасия Батманова, Владислав Гордеев
Теги: Марат Гельман, обыск, голосование
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