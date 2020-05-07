«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

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В штаб-квартиру националистической «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) в Москве пришли сотрудники полиции, сообщил РБК пресс-секретарь ассоциации Никита Зайцев. По его словам, обыски проходят еще в двух квартирах участников организации.

«По трем адресам [пришли сотрудники полиции]: это штаб-квартира АНС, квартира Михаила Пулина, и моей девушки — Лилии Осиповой. Пришли сотрудники полиции в штатском. Проходят обыски. Они уже проникли в три квартиры, то есть спилили двери», — сказал Зайцев. По его словам, он не знает, в рамках какого дела начали обыск.

«Есть постановление на обыск, но вот у Лили, с которой я был на связи, отобрали телефон, поэтому я не знаю [подробностей]», — уточнил Зайцев.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что на не обладают информацией об обысках.

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД. В связи с чем идут обыски, собеседник агентства не уточнил.