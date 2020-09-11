Российский продовольственный ретейлер впервые инвестировал в ИТ-стартап

Привлеченные от ретейлера средства разработчик направит на маркетинг, развитие продукта и расширение технической команды. «Мы продолжаем развивать функциональность Otri, в том числе в части распознавания товаров на базе искусственного интеллекта, прорабатываем подписную модель продаж Otri для компаний, и, конечно, нам предстоит большая работа по интеграции нашей платформы с ИТ-инфраструктурой «Азбуки вкуса», — заявил Черешнев.

Предмет сделки

Приложение Otri (сейчас доступно в AppStore) предлагает пользователю заказать анализ крови с выездом на дом. Забор анализов проводит партнер компании — московский научно-лабораторный комплекс Chromolab. На основе результатов, а также данных о возрасте, физической активности и пр., проанализированных нейросетью и штатными врачами, пользователю выдаются персональные рекомендации по питанию.

В приложении есть «умная» продуктовая корзина из ассортимента «Азбуки вкуса». Исходя из рекомендаций в ней будет собрана программа питания с возможностью заказать доставку продуктов и готовых блюд. Технический запуск продаж состоялся только в начале сентября.

Стандартное обследование по анализам в Otri, включающее забор анализов, исследование по 15 биохимическим маркерам, комплексный анализ на витамин D, стоит почти 8,5 тыс. руб. Более краткий пакет оценивается в 5,4 тыс. руб.

Нейросеть Otri сначала обучали на тестовых профилях, а сейчас уже на данных из базы текущих пользователей. В приложении уже зарегистрированы около 10 тыс. человек, около 3% из них приобрели пакет анализов, уточняет Черешнев.

Каждый раз работу нейросети проверяет и утверждает врач, что позволяет исключить ошибки машины и обеспечить полный контроль над цепочкой принятия решений, уверяет сооснователь Biolink.Tech.

Средний чек корзины из Otri, по прогнозу «Азбуки вкуса», будет в диапазоне 3–5 тыс. руб., что близко к значению среднего чека клиентов развиваемых ретейлером онлайн-магазина av.ru и сервиса «АВ Экспресс Меню» (в офлайне средний чек составляет 1,4–1,6 тыс. руб. в зависимости от месяца). Создатели Otri будут получать комиссию за каждую продажу через приложение, ее размер не раскрывается.

Инвестируя в проект на стыке сфер персонализированного питания и сервисов телемедицины, «Азбука вкуса» «на верном пути», считает глава Национальной телемедицинской ассоциации и руководитель направления «Телемедицина» проекта «Доктор на работе» Иван Картовицкий. «Потребители все больше озабочены вопросами питания и поддержания уровня здоровья, это мировой тренд, который ранее стимулировал развитие трекеров здоровья, фитнес-приложений. Если гипотеза подтвердится на премиальной аудитории, которая готова тратить на это время и деньги, со временем ее можно будет распространить на более широкого потребителя», — говорит Картовицкий.

Однако, по его мнению, важно понимать общее состояние человека и избегать самолечения. «Возможно, следует после получения рекомендаций верифицировать их у других специалистов через телемедицину или очно, чтобы понимать, что те или иные отклонения в анализах могут быть скорректированы питанием», — отмечает эксперт.

На стыке двух направлений По оценке VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд руб., эксперты компании ожидают кратного роста этого направления в ближайшие пять лет. Мировой рынок сегодня оценивается в $45 млрд. На технологии, в том числе и в сфере персонализированного ретейла с применением искусственного интеллекта и машинного обучения, как прогнозировали эксперты компании IDC, мировые ретейлеры потратят в 2020 году $8,7 млрд.

Сторона сделки

Сеть «Азбука вкуса», по данным на сентябрь, насчитывает 169 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Ретейлер развивает собственное кулинарное производство и владеет хозяйством в Калужской области. Выручка по МСФО в 2019 финансовом году — 65,4 млрд руб.

Основателям «Азбуки вкуса» Максиму Кощеенко и Олегу Лыткину принадлежат соответственно 25,5 и 17,1% ретейлера. У структур Александра Абрамова и Романа Абрамовича суммарно 41,1%, у фонда VMHY — 12%, оставшиеся 4,3% принадлежат менеджменту.

Персонализация ретейла — очень интересное направление, и интеграция с Otri дополнит уникальное торговое предложение ретейлеру, а в перспективе позволит совместно занять новую, только появляющуюся на рынке нишу, считает заместитель президента «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов.

Особенность сделки

Для «Азбуки вкуса» сотрудничество с компанией в сфере технологий не станет первым, но это первый случай, когда российский ретейлер инвестировал в стартап, став его акционером.

«Азбука вкуса» вместе со стартапом Briskly уже развивает формат scan & go и микромаркеты (вендинг в офисах и домах), а в партнерстве со Сбербанком и Visa запустила пилотный магазин без продавцов на базе технологии американского стартапа Zippin.

Сотрудничать с технологическими стартапами одной из первых в продовольственной рознице начала X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». С 2017 года вместе с ФРИИ компания отбирает инновационные проекты ранних стадий.

За три года было отсмотрено более 2 тыс. стартапов, более 150 из них перешло в фазу прототипирования и пилотирования. Из них 26 в итоге внедрялось в инфраструктуру компании: в VR-обучение, электронные ценники (уже, по данным X5 Retail Group, установлено около 750 тыс. штук), контроль энергоэффективности, проекты лаборатории роботизации. Однако X5 Retail Group еще не входила в капитал стартапов.

С прошлого года X5 запустила несколько программ скаутинга (поиска компаний, разрабатывающих технологические решения) и ищет технологические решения в Израиле, Китае, странах Европы, СНГ и Прибалтики, а также подписала договор с акселератором Plug & Play.

В этом году X5 Retail Group, Hoff, «Билайн» и «М.Видео-Эльдорадо» создали альянс по поиску и внедрению инноваций RITA (Retail Innovation Tech Alliance). Компании объединились для эффективного скаутинга по всему миру. Заинтересован в новых технологиях и второй по обороту продовольственный ретейлер — «Магнит», совместно с фондом «Сколково» он запустил акселератор по поиску и внедрению новых технологий MGNTech и планирует до конца 2020 года вложить в совместные пилоты с этими компаниями более 50 млн руб. Проекты еще проходят стадию отбора, уточнил представитель «Магнита».