Тихановская объяснила запись «ужасного» видео о причинах отъезда

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что очень переживала по поводу того, как граждане Белоруссии воспримут ее вынужденный отъезд из страны. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Белсат» по итогам поездки в Польшу.

«Когда мне пришлось уехать, я очень переживала, как люди это воспримут, честно. Я записала это видео ужасное, объяснила, как смогла. И для меня было очень-очень важно, что люди меня не осудили в тот момент, поддержали», — сказала Тихановская.

«Я думала, что все, конец, они все скажут, что я их бросила. Но люди начали говорить: «Ты молодец, что ты уехала. Пусть лучше ты будешь в безопасности, но ты будешь продолжать эту борьбу, чем если бы ты была понятно где». Очень сильно меня в тот момент это поддержало», — призналась политик.

«Люди Белоруссии смогли опять меня подтолкнуть двигаться дальше», — заключила она.