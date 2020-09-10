Тихановская объяснила запись «ужасного» видео о причинах отъезда

Тихановская также рассказала, что в Польше ее встретили как лидера нации, она впервые передвигалась в президентском кортеже и летала на вертолете. Однако она призналась, что поддержка для нее важна, поскольку она не чувствует себя «самоуверенной до конца». Экс-кандидат сказала, что «не сильна» во многих политических и экономических вопросах и должна учиться быстро, чтобы впитать в себя за короткий срок то, чему другие учатся годами.
Бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск предложил в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира выдвинуть супругов Тихановских. «Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — написал он в Twitter. Сергей Тихановский — известный в Белоруссии видеоблогер. Его задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов. Это произошло после того, как Тихановский пытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах.
Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Вместо него свою кандидатуру на выборах выдвинула жена — Светлана Тихановская. По данным ее штаба, она набрала 70-80% голосов. По официальным данным, победил Александр Лукашенко с результатом 80%.
Из Белоруссии отказалась выехать видная оппозиционерка, член совета оппозиции Мария Колесникова. При попытке насильственного выдворения на Украину она порвала свой паспорт в нейтральной зоне и вернулась на территорию Белоруссии. Сейчас она находится в СИЗО в Минске. Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на 25 лет.
«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что, в случае если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут, живой или по частям», — заявила Колесникова.