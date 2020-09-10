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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская объяснила запись «ужасного» видео о причинах отъезда

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что очень переживала по поводу того, как граждане Белоруссии воспримут ее вынужденный отъезд из страны. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Белсат» по итогам поездки в Польшу.

«Когда мне пришлось уехать, я очень переживала, как люди это воспримут, честно. Я записала это видео ужасное, объяснила, как смогла. И для меня было очень-очень важно, что люди меня не осудили в тот момент, поддержали», — сказала Тихановская.

«Я думала, что все, конец, они все скажут, что я их бросила. Но люди начали говорить: «Ты молодец, что ты уехала. Пусть лучше ты будешь в безопасности, но ты будешь продолжать эту борьбу, чем если бы ты была понятно где». Очень сильно меня в тот момент это поддержало», — призналась политик.

«Люди Белоруссии смогли опять меня подтолкнуть двигаться дальше», — заключила она.

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Политика
Дональд Туск

Тихановская также рассказала, что в Польше ее встретили как лидера нации, она впервые передвигалась в президентском кортеже и летала на вертолете. Однако она призналась, что поддержка для нее важна, поскольку она не чувствует себя «самоуверенной до конца». Экс-кандидат сказала, что «не сильна» во многих политических и экономических вопросах и должна учиться быстро, чтобы впитать в себя за короткий срок то, чему другие учатся годами.

Бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск предложил в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира выдвинуть супругов Тихановских. «Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — написал он в Twitter. Сергей Тихановский — известный в Белоруссии видеоблогер. Его задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов. Это произошло после того, как Тихановский пытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах.

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Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Вместо него свою кандидатуру на выборах выдвинула жена — Светлана Тихановская. По данным ее штаба, она набрала 70-80% голосов. По официальным данным, победил Александр Лукашенко с результатом 80%.

Из Белоруссии отказалась выехать видная оппозиционерка, член совета оппозиции Мария Колесникова. При попытке насильственного выдворения на Украину она порвала свой паспорт в нейтральной зоне и вернулась на территорию Белоруссии. Сейчас она находится в СИЗО в Минске. Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на 25 лет. 

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что, в случае если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут, живой или по частям», — заявила Колесникова.

Теги: Белоруссия, оппозиция, эмиграция
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