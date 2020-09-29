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В Петербурге у яхт-клуба обнаружили обезглавленное тело

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото:  Замир Усманов / Global Look Press

В Приморском районе Санкт-Петербурга обнаружили расчлененное тело. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах и силовых структурах..

По данным собеседников агентств, тело найдено в воде рядом с яхт-клубом, у него отсутствуют руки и голова.

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Фото:Следственный комитет РФ

«Фонтанка» уточняет, что мешок с мужскими останками прибило к яхт-клубу «Геркулес». Издание отмечает, что части тела могут принадлежать тому же мужчине, что и найденное неделю назад в реке Екатерингофке бедро. 

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главного следственного управления СК по Петербургу.

В конце июля в петербургской квартире было найдено расчлененное тело рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). По обвинению в убийстве арестована его жена Марина Кохал. По данным следствия, она убила мужа, после чего расчленила тело, пытаясь скрыть следы преступления. Причиной, как считают в СК, стал конфликт на почве неприязненных отношений. Кохал заявляла, что рэпер умер от передозировки наркотиков. По ее словам, она хотела скрыть причину «бесславной» смерти, поэтому расчленила тело.

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