В Петербурге у яхт-клуба обнаружили обезглавленное тело

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В Приморском районе Санкт-Петербурга обнаружили расчлененное тело. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах и силовых структурах..

По данным собеседников агентств, тело найдено в воде рядом с яхт-клубом, у него отсутствуют руки и голова.

«Фонтанка» уточняет, что мешок с мужскими останками прибило к яхт-клубу «Геркулес». Издание отмечает, что части тела могут принадлежать тому же мужчине, что и найденное неделю назад в реке Екатерингофке бедро.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главного следственного управления СК по Петербургу.