В квартире на юге Москвы нашли расчлененное тело женщины

Фото: Следственный комитет РФ

В квартире на юге Москвы обнаружили расчлененное тело женщины. Об этом сообщается на сайте Главного управления СК России по столице.

Останки женщины 1979 года рождения были в пакетах. Их нашли в квартире жилого дома на Ореховом бульваре. В этой же квартире находился супруг женщины. Следователи проверяют его на причастность к преступлению.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце июля в квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александра Юшко (известного под псевдонимом Энди Картрайт). По подозрению в убийстве задержали его жену Марину Кохал. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал женщину до 30 сентября. Адвокат Кохал обжаловал арест.