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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев не увидел возможностей для переговоров с Арменией

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Global Look Press)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни о каком переговорном процессе не может быть речи после заявлений руководства Армении о том, что Нагорный Карабах является армянской территорией. Об этом он сказал в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь», — сказал Алиев.

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Он отметил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, выработанным Минской группой ОБСЕ, суть которых в том, что «территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану».

В то же время, по его словам, армянская сторона сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования, заявляя о том, что «Карабах — это Армения» и Азербайджан должен вести переговоры «с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха». Ереван таким образом пытается «поломать формат переговоров», существующий 20 лет, добавил азербайджанский лидер.

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения. Стороны обвинили друг друга в наступлении и нарушении режима прекращения огня. В обеих странах, а также в непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение. Армения объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан — частичную.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе «войной, объявленной армянскому народу».

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