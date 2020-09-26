Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Ласицкене увидела в решении World Athletics «очередной провал ВФЛА» Спорт, 15:50 Альтернативный сценарий: об облигациях и других конкурентах депозитов РБК и Сбербанк Первый, 15:45 Зеленский пообещал компенсации близким погибших на Ан-26 Общество, 15:39 В ДНР запретили заниматься спортом на улице из-за коронавируса Общество, 15:34 Российский чемпион «Формулы-3» назвал лучшего пилота в истории «Ф-1» Спорт, 15:25 В Минске задержали участниц «Женского марша» Общество, 15:20 СМИ сообщили о новом положительном тесте Берлускони на коронавирус Общество, 15:02 Диплом мечты: когда образовательный кредит пойдет на пользу РБК и Сбербанк, 14:54 Наиля Аскер-заде рассказала о «поджидавшем дома» COVID Общество, 14:47 Директор «Вектора» назвал условие для пожизненного иммунитета к COVID-19 Общество, 14:35 Минпросвещения утвердило новый перечень учебников Общество, 14:24 Wildberries сообщил о росте спроса на одноразовые маски на 126% Общество, 14:12 РБК Pro: Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Pro, 14:07 Премьер Ливана заявил об отказе от формирования кабмина и ушел с поста Политика, 14:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ сообщили о новом положительном тесте Берлускони на коронавирус

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Luca Bruno / AP)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь получил положительный результат теста на наличие коронавируса, сообщила Corriere della Sera.

Сам 83-летний Берлускони уверяет, что у него нет симптомов заболевания COVID-19. Сейчас он изолирован в своей резиденции Аркоре вместе с 30-летней любовницей Мартой Фашина, сообщает издание Il Messaggero.

29 сентября экс-премьеру исполнится 84 года, однако из-за COVID-19 никаких торжеств не планируется, отмечают СМИ.

У дочери Берлускони обнаружили коронавирус
Общество
Марина Берлускони

О том, что Берлускони заразился коронавирусом, стало известно в начале сентября. Его лечащий врач сообщал, что COVID-19 у экс-премьера протекает бессимптомно. Берлускони госпитализировали, позднее врачи диагностировали у него ранние признаки двусторонней пневмонии.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

14 сентября бывшего главу правительства выписали из больницы, он отправился на самоизоляцию в свою резиденцию. «Это было самое опасное испытание в моей жизни», — сказал он.

Сильвио Берлускони коронавирус
Материалы по теме
Отец министра культуры Ольги Любимовой заразился коронавирусом
Политика
Глава Минэнерго Александр Новак вылечился от коронавируса
Общество
Тимошенко вылечилась от COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter