СМИ сообщили о новом положительном тесте Берлускони на коронавирус

Сильвио Берлускони (Фото: Luca Bruno / AP)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь получил положительный результат теста на наличие коронавируса, сообщила Corriere della Sera.

Сам 83-летний Берлускони уверяет, что у него нет симптомов заболевания COVID-19. Сейчас он изолирован в своей резиденции Аркоре вместе с 30-летней любовницей Мартой Фашина, сообщает издание Il Messaggero.

29 сентября экс-премьеру исполнится 84 года, однако из-за COVID-19 никаких торжеств не планируется, отмечают СМИ.

О том, что Берлускони заразился коронавирусом, стало известно в начале сентября. Его лечащий врач сообщал, что COVID-19 у экс-премьера протекает бессимптомно. Берлускони госпитализировали, позднее врачи диагностировали у него ранние признаки двусторонней пневмонии.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

14 сентября бывшего главу правительства выписали из больницы, он отправился на самоизоляцию в свою резиденцию. «Это было самое опасное испытание в моей жизни», — сказал он.