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Политика ,  
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Лукашенко объяснил успехи Белоруссии сотрудничеством с Россией

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил значимость укрепления межрегионального взаимодействия в развитии белорусско-российского сотрудничества.

«История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов», — заявил белорусский лидер на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России, передает БелТА.

По его словам, нынешнее мероприятие важно для Союзного государства как продолжение диалога Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, начатого в сентябре в Сочи. «Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами», — сказал он.

Лидер республики также добавил, что за шесть лет межрегионального сотрудничества России и Белоруссии было подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму более $2 млрд.

Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией
Политика
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что отношения между двумя государствами являются «подлинно союзническими».

По его словам, Москва и Минск вместе решают вопросы оборонного строительства и противодействия современным вызовам и угрозам, реализуют договор о создании Союзного государства.

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«Наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», — заключил российский лидер.

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи продлилась больше 4 часов
Политика
<p>Александр Лукашенко и Владимир Путин</p>

Межрегиональный форум России и Белоруссии проводится в седьмой раз в формате видеоконференции. Темой пленарного заседания стало «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».

Ранее, 14 сентября, Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, которые длились более четырех часов. Главы государств договорились активизировать работу межправительственной комиссии, работу по линии ключевых отраслевых предприятий. Также Путин дал обещание предоставить Белоруссии кредит на $1,5 млрд.

В начале августа президент Белоруссии заявил о страхе России потерять Белоруссию, поскольку это ее последний «по-настоящему близкий союзник».

Тогда Лукашенко отметил, что Москва променяла братские отношения с Минском на партнерские, и выразил сожаление по этому поводу. Тем не менее он заключил, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.

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