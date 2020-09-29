Лукашенко объяснил успехи Белоруссии сотрудничеством с Россией

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил значимость укрепления межрегионального взаимодействия в развитии белорусско-российского сотрудничества.

«История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов», — заявил белорусский лидер на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России, передает БелТА.

По его словам, нынешнее мероприятие важно для Союзного государства как продолжение диалога Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, начатого в сентябре в Сочи. «Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами», — сказал он.

Лидер республики также добавил, что за шесть лет межрегионального сотрудничества России и Белоруссии было подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму более $2 млрд.