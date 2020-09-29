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Французский сенатор назвал условие для приезда Макрона в Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Россию после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил председатель комиссии французского Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон, передает «Коммерсантъ».

«Я думаю, да. Как только санитарные условия позволят», — ответил он на вопрос, приедет ли Макрон в Россию в ближайшее время.

Макрон потребовал у России объяснений из-за отравления Навального
Политика
Фото:Ints Kalnins/Reuters

Французский лидер хотел приехать в Москву на парад Победы этого года, однако, по его словам, не смог осуществить поездку из-за пандемии. Политик предлагал президенту России Владимиру Путину перенести свой визит на конец лета, если это позволят санитарные условия, однако он до сих не состоялся. Последний раз Макрон был с официальной поездкой в России в 2018 году.

Ранее французский лидер неоднократно требовал у Москвы ответов в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком», факт которого Макрон считает доказанным. «Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на российской земле», — заявил президент накануне.

Макрон и президент России Владимир Путин обсуждали произошедшее с Навальным14 сентября по телефону. Тогда Путин указал своему французскому коллеге на «неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений» российской стороны.

Эмманюэль Макрон Россия коронавирус
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