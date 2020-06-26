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Макрон заявил о желании приехать с визитом в Россию в конце лета

Беседа Владимира Путина с Эммануэлем Макроном
Беседа Владимира Путина с Эммануэлем Макроном (Фото: Kremlin.ru)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если это позволят эпидемиологические условия. Об этом он сообщил лидеру России Владимиру Путину, стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

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«Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию», — сказал Макрон.

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Эмманюэль Макрон

Во время беседы политики обсудили годовщину победы в Великой Отечественной войне. Путин отметил, что победа над нацизмом — это общее достояние России и Франции. Российский президент пообещал Макрону вечную память россиян о боях вместе с французами. В свою очередь, Макрон указал, что Франция уважает память о жертвах советского народа во Второй мировой.

Путин на полях саммита G20 в Осаке пригласил Макрона в Россию на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что лидер Франции принял приглашение на парад Победы. 15 июня 2020 года пресс-служба Елисейского дворца заявила РБК, что Макрон не получил приглашение на парад, который перенесли из-за коронавируса с мая на июнь.

Накануне источник Reuters в Елисейском дворце сообщил, что 26 июня Макрон и Путин обсудят кризисы на Украине и в Ливии, безопасность в Европе и многостороннее сотрудничество. Собеседник агентства отметил необходимость «продвинуться дальше по темам кризисов, в частности на Украине».

Теги: Москва, Эмманюэль Макрон
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