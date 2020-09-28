В Армении заявили о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

Военные силы Азербайджана перешли к широкомасштабному наступлению по нескольким направлениям в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Враг начал новую масштабную атаку в долине Аракса и районе Матагис-Талиш», — уточнил он.

По словам Ованнисяна, Армения успешно отражает нападение и смогла уничтожить часть техники и живой силы противника. Согласно его сообщению, Азербайджан потерял 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих.

Ранее Ереван и власти Карабаха сообщали об уничтожении нескольких десятков азербайджанских танков. По официальному сообщению Баку, Азербайджан потерял 58 военнослужащих.