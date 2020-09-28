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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении заявили о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

Военные силы Азербайджана перешли к широкомасштабному наступлению по нескольким направлениям в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Враг начал новую масштабную атаку в долине Аракса и районе Матагис-Талиш», — уточнил он.

По словам Ованнисяна, Армения успешно отражает нападение и смогла уничтожить часть техники и живой силы противника. Согласно его сообщению, Азербайджан потерял 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих. 

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Бои между армянскими и азербайджанскими войсками

Ранее Ереван и власти Карабаха сообщали об уничтожении нескольких десятков азербайджанских танков. По официальному сообщению Баку, Азербайджан потерял 58 военнослужащих.

В свою очередь, азербайджанская сторона говорила, что Армения также лишилась несколько сотен военнослужащих и несколько десятков танков. Свои потери в Баку не раскрывали.

Власти Армении на фоне конфликта ограничили выезд из страны для мужчин от 18 до 55 лет. Они могут покинуть республику только с разрешения военкоматов. В государстве объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, из запаса призваны офицеры, прапорщики и рядовые до 55 лет.

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История нагорно-карабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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