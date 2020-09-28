Власти Карабаха заявили о подбитом самолете Азербайджана

Власти Нагорного Карабаха утверждают, что им удалось сбить самолет ВВС Азербайджана. Им оказался «кукурузник» Ан-2, уточнили в Ереване

Въезд в город Мартуни (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

Пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армии удалось сбить самолет ВВС Азербайджана, сообщает «Интерфакс».

По его словам, самолет был сбит в районе города Мартуни. Деталей он не сообщил.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении уточнило, что речь идет о самолете Ан-2. Согласно данным из открытых источников, самолетов такого типа в составе ВВС Азербайджана нет.

РБК направил запрос в Минобороны Азербайджана.

Ан-2 («кукурузник») — биплан, производившийся в СССР с 1947 года. Обычно он использовался для перевозки пассажиров на местных авиалиниях, в учебных и сельскохозяйственных целях.