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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Власти Карабаха заявили о подбитом самолете Азербайджана

Власти Нагорного Карабаха утверждают, что им удалось сбить самолет ВВС Азербайджана. Им оказался «кукурузник» Ан-2, уточнили в Ереване
Въезд в город Мартуни
Въезд в город Мартуни (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

Пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армии удалось сбить самолет ВВС Азербайджана, сообщает «Интерфакс».

По его словам, самолет был сбит в районе города Мартуни. Деталей он не сообщил.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении уточнило, что речь идет о самолете Ан-2. Согласно данным из открытых источников, самолетов такого типа в составе ВВС Азербайджана нет.

РБК направил запрос в Минобороны Азербайджана.

Ан-2 («кукурузник») — биплан, производившийся в СССР с 1947 года. Обычно он использовался для перевозки пассажиров на местных авиалиниях, в учебных и сельскохозяйственных целях.

Ранее Ереван и власти Карабаха заявляли об уничтожении беспилотников азербайджанской стороны и нескольких десятков танков. Официальный представитель Минобороны Армении подтвердил потерю 58 военнослужащих. Азербайджан, в свою очередь, заявляет, что были уничтожены несколько сотен армянских военнослужащих и несколько десятков танков, официальных данных о потерях азербайджанской стороны нет.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

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История нагорно-карабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Накануне Ереван ввел военное положение и объявил мобилизацию. Власти республики призвали в армию из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет. 28 сентября правительство Армении ограничило выезд из страны для всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Покинуть страну им можно только при наличии письменного разрешения от военкомата. В Азербайджане также были объявлены военное положение и частичная мобилизация.

Россия видит в происходящем причину для серьезного беспокойства, сказал в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва призывает все стороны конфликта к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Майя Бобенко
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