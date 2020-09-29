Почти 40% компании усомнились в способности пережить новые ограничения

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В случае повторного введения ограничений из-за пандемии коронавируса их не переживут 39% компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

Опрос проводился в сентябре во всех регионах России. В нем принимали участие представители российских компаний, руководители, HR-специалисты. В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов.

О готовности к повторению карантина заявили 23% представителей российского бизнеса. В свою очередь, 38% опрошенных сообщили, что в случае новых ограничений им придется сокращать штат урезать заработную плату сотрудникам.

Опрос также показал, большинство компаний частично или полностью перевели своих сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщили 57% респондентов. В свою очередь 18% продолжили выполнять свои обязанности офлайн.