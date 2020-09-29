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Пандемия коронавируса ,  
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Почти 40% компании усомнились в способности пережить новые ограничения

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В случае повторного введения ограничений из-за пандемии коронавируса их не переживут 39% компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

Опрос проводился в сентябре во всех регионах России. В нем принимали участие представители российских компаний, руководители, HR-специалисты. В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов.

О готовности к повторению карантина заявили 23% представителей российского бизнеса. В свою очередь, 38% опрошенных сообщили, что в случае новых ограничений им придется сокращать штат урезать заработную плату сотрудникам.

Опрос также показал, большинство компаний частично или полностью перевели своих сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщили 57% респондентов. В свою очередь 18% продолжили выполнять свои обязанности офлайн.

Российские компании усомнились в восстановлении бизнеса до конца года
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Из тех, кто в период введения ограничений перевел сотрудников на удаленку, дистанционно работать продолжает 8%. При этом 15% опрошенных компаний рассказали, что их сотрудники чередуют работу онлайн и офлайн. 49% принявших участие в исследовании предприятий полностью вернули работников в офисы.

Опрос также показал, что подавляющее большинство компаний (81%) считает ведение деятельности на удаленке неудобным. Из них 27% рассказали, что эффективность работы сотрудников при дистанционной работе снижается. Однако 17% опрошенных сообщили, что на удаленке быстрее решаются рабочие вопросы.

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«Наше последнее исследование показало, что 72% российских компаний пока не смогли полностью восстановиться после карантина», — отметил коммерческий директор Работу.ру Владимир Корицкий.

«К повтору ограничений экономика не готова»: бизнес о ситуации с СOVID-19
Бизнес
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Ранее президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что в случае введения повторного локдауна и без того тяжелые последствия пандемии для экономики усугубятся. По его мнению, запасы прочности бизнеса исчерпаны. Президент «Деловой России» Павел Титов заявил, что сценария, подобного тому, что происходило в апреле-мае, не ожидается. Он подчеркнул, что большая часть малого и среднего бизнеса не переживет вторую волну закрытий.

По словам исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, компании находятся в «постоянной готовности» к ограничениям.

На фоне роста зараженных коронавирусом власти Москвы приняли ряд рекомендательных мер для противодействия распространению вируса. В том числе власти Москвы посоветовали работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

При этом в Кремле говорили, что пока об общероссийских ограничительных мерах из-за роста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией речи не идет.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

бизнес карантин ограничения коронавирус
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