Почти 40% компании усомнились в способности пережить новые ограничения
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
В случае повторного введения ограничений из-за пандемии коронавируса их не переживут 39% компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).
Опрос проводился в сентябре во всех регионах России. В нем принимали участие представители российских компаний, руководители, HR-специалисты. В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов.
О готовности к повторению карантина заявили 23% представителей российского бизнеса. В свою очередь, 38% опрошенных сообщили, что в случае новых ограничений им придется сокращать штат урезать заработную плату сотрудникам.
Опрос также показал, большинство компаний частично или полностью перевели своих сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщили 57% респондентов. В свою очередь 18% продолжили выполнять свои обязанности офлайн.
Из тех, кто в период введения ограничений перевел сотрудников на удаленку, дистанционно работать продолжает 8%. При этом 15% опрошенных компаний рассказали, что их сотрудники чередуют работу онлайн и офлайн. 49% принявших участие в исследовании предприятий полностью вернули работников в офисы.
Опрос также показал, что подавляющее большинство компаний (81%) считает ведение деятельности на удаленке неудобным. Из них 27% рассказали, что эффективность работы сотрудников при дистанционной работе снижается. Однако 17% опрошенных сообщили, что на удаленке быстрее решаются рабочие вопросы.
Ранее президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что в случае введения повторного локдауна и без того тяжелые последствия пандемии для экономики усугубятся. По его мнению, запасы прочности бизнеса исчерпаны. Президент «Деловой России» Павел Титов заявил, что сценария, подобного тому, что происходило в апреле-мае, не ожидается. Он подчеркнул, что большая часть малого и среднего бизнеса не переживет вторую волну закрытий.
По словам исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, компании находятся в «постоянной готовности» к ограничениям.
На фоне роста зараженных коронавирусом власти Москвы приняли ряд рекомендательных мер для противодействия распространению вируса.В том числе власти Москвы посоветовали работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
При этом в Кремле говорили, что пока об общероссийских ограничительных мерах из-за роста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией речи не идет.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом