В московской школе из-за коронавируса на карантин отправили пять классов

Здание школы № 2030 (Фото: coc2030.mskobr.ru)

В школе №2030 в Пресненском районе Москвы пять классов отправили на карантин из-за случаев заражения коронавирусом среди учеников. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора школы Елена Солодушенкова, ее слова передали РБК в пресс-службе городского департамента образования и науки.

«С начала учебного года в нашей школе на карантин закрыто пять классов. Заболевшие ученики получили положительный результат теста на коронавирус. Ребята чувствуют себя нормально, находятся дома», — сообщила она.

Как отметила Солодушенкова, специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование и рассматривают каждый случай заражения в индивидуальном порядке.

На двухнедельный карантин отправлены все, кто контактировал с заболевшими, во время него школьники будут продолжать учиться дистанционно. В учебном кабинете, где были выявлены зараженные, и в помещениях общего пользования провели дезинфекцию.