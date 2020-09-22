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Пандемия коронавируса ,  
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В московской школе из-за коронавируса на карантин отправили пять классов

Здание школы №&nbsp;2030
Здание школы № 2030 (Фото: coc2030.mskobr.ru)

В школе №2030 в Пресненском районе Москвы пять классов отправили на карантин из-за случаев заражения коронавирусом среди учеников. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора школы Елена Солодушенкова, ее слова передали РБК в пресс-службе городского департамента образования и науки.

«С начала учебного года в нашей школе на карантин закрыто пять классов. Заболевшие ученики получили положительный результат теста на коронавирус. Ребята чувствуют себя нормально, находятся дома», — сообщила она.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как отметила Солодушенкова, специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование и рассматривают каждый случай заражения в индивидуальном порядке.

На двухнедельный карантин отправлены все, кто контактировал с заболевшими, во время него школьники будут продолжать учиться дистанционно. В учебном кабинете, где были выявлены зараженные, и в помещениях общего пользования провели дезинфекцию.

«Необходимости уходить на карантин учителям и другим сотрудникам школы нет. На территории школы все они работают в масках, что защищает их от заболевания. Даже если на уроке учитель снимает маску, он непременно соблюдает социальную дистанцию», — пояснила Солодушенкова.

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Она также указала, что сотрудники школы отслеживают самочувствие учащихся из параллельных классов, им измеряют температуру несколько раз в день.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил 17 сентября, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России пока закрылись 0,009% образовательных учреждений, или 0,1% школ. «Прошло больше двух недель с того момента, как общеобразовательные учреждения открылись, и каких-то серьезных поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет», — оценил он. По словам Кравцова, массовых вспышек COVID-19 в школах не регистрировали.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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