Минобороны Армении показало видео обстрела техники Азербайджана
Минобороны Армении опубликовало новые кадры с линии конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале армянских вооруженных сил.
На кадрах видно движение колонны военной техники, в частности танков и бронетехники. Техника движется по грунтовой дороге вдоль разрушенных строений. Далее в головную бронемашину попадает снаряд, после чего происходит ее возгорание.
В подписи к видеозаписи говорится, что армия Арцаха (Нагорного Карабаха — непризнанная республика) продолжает наносить огромные потери азербайджанской армии.