Минобороны Армении показало видео обстрела техники Азербайджана

Ранее кадры военных действий, в том числе стрельбы из артиллерийских орудий, в зоне Нагорного Карабаха опубликовало Минобороны Азербайджана.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

С начала боевых действий, по данным Минобороны Армении, Азербайджан потерял 200 военнослужащих. Баку сообщил, что были убиты более 550 военнослужащих Армении. Однако в Ереване эти данные опровергли.