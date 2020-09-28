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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Минобороны Армении показало видео обстрела техники Азербайджана

Минобороны Армении опубликовало новые кадры с линии конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале армянских вооруженных сил.

На кадрах видно движение колонны военной техники, в частности танков и бронетехники. Техника движется по грунтовой дороге вдоль разрушенных строений. Далее в головную бронемашину попадает снаряд, после чего происходит ее возгорание.

Видео: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA/youtube
Видео: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA/youtube
Video

В подписи к видеозаписи говорится, что армия Арцаха (Нагорного Карабаха — непризнанная республика) продолжает наносить огромные потери азербайджанской армии.

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Ранее кадры военных действий, в том числе стрельбы из артиллерийских орудий, в зоне Нагорного Карабаха опубликовало Минобороны Азербайджана.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

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С начала боевых действий, по данным Минобороны Армении, Азербайджан потерял 200 военнослужащих. Баку сообщил, что были убиты более 550 военнослужащих Армении. Однако в Ереване эти данные опровергли.

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