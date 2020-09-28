В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке

В Нагорном Карабахе заявили, что в результате отраженной атаки Азербайджан потерял десять единиц техники. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

По его данным, бои начались на юго-восточном направлении линии соприкосновения после танковой атаки противника.

«Встретив упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений армии обороны, в развернувшемся танковом бою потерял десять единиц бронетехники», — говорится в сообщении.

Бои в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Баку заявил о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран, а Ереван сообщил, что Азербайджан первым обстрелял территории Нагорного Карабаха.