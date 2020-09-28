Вирусологи оценили прогноз академика РАН о выходе на плато по COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала маловероятным выход заражаемости коронавирусом на плато в октябре, который спрогнозировал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
По ее словам, выход на плато маловероятен, поскольку осенью начинается период респираторных заболеваний, который продлится до февраля.
«Во многих регионах подъем заболеваемости только начинается, в других — действительно идет на спад. Может быть, суммарно и можно говорить о плато, но я бы не стала таким образом прогнозировать», — отметила Попович.
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в свою очередь заявил, что полностью доверяет Малееву.