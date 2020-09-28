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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили прогноз академика РАН о выходе на плато по COVID-19

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала маловероятным выход заражаемости коронавирусом на плато в октябре, который спрогнозировал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По ее словам, выход на плато маловероятен, поскольку осенью начинается период респираторных заболеваний, который продлится до февраля.

«Во многих регионах подъем заболеваемости только начинается, в других — действительно идет на спад. Может быть, суммарно и можно говорить о плато, но я бы не стала таким образом прогнозировать», — отметила Попович.

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Фото:Щербак Александр / ТАСС

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в свою очередь заявил, что полностью доверяет Малееву.

«Абсолютно все вирусы с середины мая до середины августа плохо культивируются, они себя плохо чувствуют, возможно, поэтому у нас было снижение. Теперь снова рост», — отметил он. По словам Чепурнова, к распространению коронавируса добавятся простудные заболевания, ослабление иммунитета, из-за чего «поймать» вирус будет гораздо легче.

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Ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что сейчас заболеваемость COVID-19 вырастет еще немного, после чего она подойдет к плато. «Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — сказал Малеев.

Кроме того, академик считает, что до пиковых показателей весны этого года осенью дело не дойдет, так как «у людей уже есть иммунитет: кто-то переболел, кто-то провакцинировался».

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки, по данным оперативного штаба, в Москве коронавирус выявили у 2217 человек. В столице вторые сутки подряд выявляют более 2 тыс. заболевших — накануне их число составило 2016 человек.

Всего в России за сутки обнаружили 8135 случаев заражения COVID-19. До этого в последний раз более 8 тыс. заболевших в стране было зарегистрировано 16 июня (8248). Всего же с начала пандемии в России выявлено 1 млн 159,5 тыс. зараженных. Из них 20 385 человек умерли, включая 61 скончавшегося за последние сутки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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