Вирусологи оценили прогноз академика РАН о выходе на плато по COVID-19

«Абсолютно все вирусы с середины мая до середины августа плохо культивируются, они себя плохо чувствуют, возможно, поэтому у нас было снижение. Теперь снова рост», — отметил он. По словам Чепурнова, к распространению коронавируса добавятся простудные заболевания, ослабление иммунитета, из-за чего «поймать» вирус будет гораздо легче.

Ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что сейчас заболеваемость COVID-19 вырастет еще немного, после чего она подойдет к плато. «Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — сказал Малеев.

Кроме того, академик считает, что до пиковых показателей весны этого года осенью дело не дойдет, так как «у людей уже есть иммунитет: кто-то переболел, кто-то провакцинировался».

За сутки, по данным оперативного штаба, в Москве коронавирус выявили у 2217 человек. В столице вторые сутки подряд выявляют более 2 тыс. заболевших — накануне их число составило 2016 человек.

Всего в России за сутки обнаружили 8135 случаев заражения COVID-19. До этого в последний раз более 8 тыс. заболевших в стране было зарегистрировано 16 июня (8248). Всего же с начала пандемии в России выявлено 1 млн 159,5 тыс. зараженных. Из них 20 385 человек умерли, включая 61 скончавшегося за последние сутки.