Бакинский аэропорт ограничил работу из-за военного положения в стране

Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Аэропорт столицы Азербайджана в связи с введением военного положения будет работать в ограниченном режиме. Об этом сообщается в Facebook аэропорта.

«В связи с введением военного положения на территории Азербайджана международный аэропорт Гейдар Алиев временно переходит на ограниченный режим работы», — говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что приостановлены все рейсы «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) по направлению Баку — Нахичевань — Баку, которые были запланированы до 30 сентября включительно. Также из-за ограничений отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку — Лондон — Баку, запланированные на 1 октября, и Баку — Берлин — Баку, запланированные на 2 октября.

Кроме того, отменены рейсы «Аэрофлота» из Москвы и обратно 1 и 4 октября, а также рейсы в Минск и Дубай.