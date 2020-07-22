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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы назвали число штрафов за нарушение самоизоляции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Полицейские в Москве выписали около 94 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции во время пандемии. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Всего в приложении «Социальный мониторинг» для отслеживания больных коронавирусом было зарегистрировано около 447 тыс. человек.

«Самое массовое [нарушение] — это выход из дома», — рассказал чиновник, уточнив, что речь идет о больных коронавирусной инфекцией и проживающих с ними лицах, больных ОРВИ и контактных с этими больными.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС


Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России предложил отменить штрафы, выписанные в период самоизоляции. В СПЧ сочли, что в нынешней экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов может существенно повлиять на благосостояние граждан.

Режим самоизоляции действовал в Москве с 26 марта по 9 июня.

В апреле вступили в силу поправки к федеральному КоАП, согласно которым нарушителя карантина могли оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. В Москве штраф за нарушение самоизоляции составлял 4 тыс. руб.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Штрафы, пандемия, коронавирус, Москва
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