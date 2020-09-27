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Политика ,  
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Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает Азербайджан и Армению прекратить бои в зоне Нагорного Карабаха и вернуться к переговорам. Об этом сказано в комментарии официального представителя генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика, опубликованный на сайте ООН.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения», — сказано в сообщении.

Дюжаррик добавил, что Гутерреш планирует провести разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с вооруженным конфликтом на территории Нагорного Карабаха.

По словам официального представителя Генсека ООН, Гутерреш вновь заявляет о своей поддержке важной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призывает стороны конфликта сотрудничать с ними, чтобы возобновить диалог без предварительных условий.

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Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Cтороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а также сообщили о погибших и раненых.

В Баку заявляют, что конфликт спровоцировали Вооруженные силы Армении из-за обстрела населенных пунктов Азербайджана вдоль границы двух стран. По словам президент Азербайджана Ильхам Алиев, обострение конфликта в Нагорном Карабахе является провокацией. Он добавил, что к ней «давно готовилась» Армения. В Ереване обвинили в инциденте Баку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу, который был готов к подобному исходу событий

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В Армении было объявлено военное положение и началась всеобщая мобилизация. В ряде регионов Азербайджана сообщили о введении военного положения, а также начнет действовать комендантский час.

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