Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает Азербайджан и Армению прекратить бои в зоне Нагорного Карабаха и вернуться к переговорам. Об этом сказано в комментарии официального представителя генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика, опубликованный на сайте ООН.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения», — сказано в сообщении.

Дюжаррик добавил, что Гутерреш планирует провести разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с вооруженным конфликтом на территории Нагорного Карабаха.

По словам официального представителя Генсека ООН, Гутерреш вновь заявляет о своей поддержке важной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призывает стороны конфликта сотрудничать с ними, чтобы возобновить диалог без предварительных условий.