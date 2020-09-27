Украинские спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) завершила поисково-спасательный работы на месте катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

Для работ по поиску тел погибших, разрезанию элементов физюляжа и оказанию психологической помощи погибшим было задействовано 70 человек и 10 единиц техники.