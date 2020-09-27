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Украинские спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) завершила поисково-спасательный работы на месте катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выживший при крушении Ан-26 рассказал Зеленскому о произошедшем
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«Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

Для работ по поиску тел погибших, разрезанию элементов физюляжа и оказанию психологической помощи погибшим было задействовано 70 человек и 10 единиц техники.

Губернатор Харькова сообщил о действиях диспетчеров перед крушением Ан-26
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Авиакатастрофа произошла в Харьковской области возле города Чугуева. На борту находилось 27 человек (семь членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы погибли 25 человек, позже еще один человек скончался в больнице.

Одной из возможных причин катастрофы называют отказ двигателя. 

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