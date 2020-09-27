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Губернатор Харькова сообщил о действиях диспетчеров перед крушением Ан-26

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер считает, что приоритет в посадке перед крушением военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом мог быть отдан другому борту. Такое мнение Кучер выразил в эфире телеканала «Украина 24».

«Перед бортом Ан-26 была просьба посадить другой самолет. И вот вопрос: почему люди, ответственные за посадку, получавшие информацию о неисправном двигателе с курсантами, отдали приоритет другому борту. И ответили командиру всего за минуту. А потом случилась катастрофа. Эта версия сейчас проверяется», — сказал Кучер.

Ранее Кучер заявил о том, что возможной причиной крушения Ан-26 мог стать отказ двигателя.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, выживший курсант «родился в рубашке».

«Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти», — написал украинский президент.

Украинские спасатели извлекли «черные ящики» из-под обломков Ан-26
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Фото: Андрей Андриенко / AP

Военный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился вечером 25 сентября на подлете к аэродрому города Чугуев (Харьковская область), не долетев 2 км до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины, которые проходили обучение навыкам пилотирования.

По данным Генпрокуратуры Украины, погибшими числятся 25 человек. Еще один человек умер в больнице на следующий день после катастрофы. Выжил один курсант — 20-летний Вячеслав Золочевский. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

По поручению президента Украины для расследования обстоятельств крушения самолета была создана специальная комиссия. Ее возглавил вице-премьер Украины Олег Уруский.

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