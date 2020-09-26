Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25

Фото: ГСЧС Украины / Facebook

При крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области погибли 25 человек, сообщает офис генпрокурора Украины. Ранее было известно о 22 жертвах.

По данным прокуратуры, два человека выжили, они находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают поиски остальных.

Изначально в ГСЧС Украины сообщили, что всего на борту лайнера были 28 человек — курсанты Харьковского университета ВВС Украины и члены экипажа. Позже ведомство уточнило, что одного из курсантов не допустили до полета, и в самолете было 27 человек.

По факту произошедшего начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).