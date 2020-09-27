Пушков ответил на слова Кулебы об опасности сближения Москвы и Минска

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об опасности сближения Белоруссии и России.

«Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, [президент Белоруссии Александр] Лукашенко выбрал Россию и [российского лидера Владимира] Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?!», — написал он в Twitter.

По мнению Пушкова, Лукашенко совершил бы «безумный поступок», выбрав поддержку со стороны Украины, поскольку у Киева нет «ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США».

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба увидел серьезные риски для Киева в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией. «Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — подчеркнул он.