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Политика ,  
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Пушков ответил на слова Кулебы об опасности сближения Москвы и Минска

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об опасности сближения Белоруссии и России.

«Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, [президент Белоруссии Александр] Лукашенко выбрал Россию и [российского лидера Владимира] Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?!», — написал он в Twitter.

По мнению Пушкова, Лукашенко совершил бы «безумный поступок», выбрав поддержку со стороны Украины, поскольку у Киева нет «ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США».

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Политика
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Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба увидел серьезные риски для Киева в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией. «Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — подчеркнул он.

Украинский министр добавил, что Киев занимает четкую и жесткую позицию в отношении политической ситуации в Белоруссии, однако заверил, что власти Украины сделают все возможное для помощи белорусскому народу.

Инаугурацию белорусского президента, которая состоялась 23 сентября, не признали Украина, США, Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, Канада, Великобритания. О поддержке властей Белоруссии заявили Россия и Китай. В Кремле считают, что непризнание рядом стран Лукашенко легитимным главой государства противоречит международному праву.

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По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко 9 августа одержал победу на президентских выборах, получив поддержку более 80% избирателей. С тех пор несогласные с результатами жители республики регулярно организовывают по всей стране протестные митинги.
 

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