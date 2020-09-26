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Протесты в Белоруссии ,  
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Активисты заявили об обвинении правозащитницы в беспорядках в Белоруссии

Марфа Рабкова
Марфа Рабкова (Фото: spring96.org)

Белорусской правозащитнице Марфе Рабковой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК Белоруссии (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Согласно УК Белоруссии Марфе Рабковой грозит арест или лишение свободы на срок до трех лет.

Рабкову вместе с мужем Вадимом Жеромским задержали 17 сентября и доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. После этого в их квартире провели обыск, изъяли компьютерную технику, телефоны и деньги.

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Сейчас она находится в СИЗО-1 в Минске. С адвоката правозащитницы взяли подписку о неразглашении материалов дела.

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от белорусских властей немедленного освобождения активистки.

«Марфа Рабкова является узником совести, так как ее преследование связано исключительно с мирной правозащитной деятельностью», — говорится в заявлении организации.

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Ранее, 25 сентября, Минский городской суд отказался освободить члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Ее задержали 8 сентября. Белорусские власти сообщили, что она была задержана при попытке сбежать за границу. Соратники Колесниковой утверждают, что силовики пытались насильно вывезти ее за границу, но не смогли, так как оппозиционерка в последний момент разорвала свой паспорт.

Позже ей предъявили обвинения в призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии), статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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