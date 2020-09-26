Активисты заявили об обвинении правозащитницы в беспорядках в Белоруссии

Марфа Рабкова (Фото: spring96.org)

Белорусской правозащитнице Марфе Рабковой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК Белоруссии (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Согласно УК Белоруссии Марфе Рабковой грозит арест или лишение свободы на срок до трех лет.

Рабкову вместе с мужем Вадимом Жеромским задержали 17 сентября и доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. После этого в их квартире провели обыск, изъяли компьютерную технику, телефоны и деньги.

Сейчас она находится в СИЗО-1 в Минске. С адвоката правозащитницы взяли подписку о неразглашении материалов дела.