В Минске задержали участниц «Женского марша»

Фото: Надежда Бужан / Наша Ніва

В Минске у здания Комаровского рынка, где должен пройти «Женский марш», начались задержания, сообщает издание Tut.by.

На пешеходную зону у рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, откуда выбежали неизвестные в оливковой форме и балаклавах и стали задерживать участниц марша. Позднее туда приехали еще пять микроавтобусов с силовиками. Tut.by в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись, на которой люди в форме задерживают женщин, за кадром кричат: «Позор!».

Издание «Наша нива» в Telegram сообщает, что задержаны около десяти человек. Некоторые участницы успели укрыться на территории ярмарки. Среди задержанных — 73-летняя местная активистка Нина Багинская. На видео, опубликованном в Telegram, пенсионерка пытается отобрать у силовика бело-красно-белый флаг, который тот у нее забрал. Она побежала за ним в микроавтобус, после чего ее задержали, сообщает «Наша нива».

Параллельно у здания Комаровского рынка властями организована ярмарка «Город мастеров».