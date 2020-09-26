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В Минске задержали участниц «Женского марша»

Фото:Надежда Бужан / Наша Ніва
Фото: Надежда Бужан / Наша Ніва

В Минске у здания Комаровского рынка, где должен пройти «Женский марш», начались задержания, сообщает издание Tut.by.

На пешеходную зону у рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, откуда выбежали неизвестные в оливковой форме и балаклавах и стали задерживать участниц марша. Позднее туда приехали еще пять микроавтобусов с силовиками. Tut.by в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись, на которой люди в форме задерживают женщин, за кадром кричат: «Позор!».

Издание «Наша нива» в Telegram сообщает, что задержаны около десяти человек. Некоторые участницы успели укрыться на территории ярмарки. Среди задержанных — 73-летняя местная активистка Нина Багинская. На видео, опубликованном в Telegram, пенсионерка пытается отобрать у силовика бело-красно-белый флаг, который тот у нее забрал. Она побежала за ним в микроавтобус, после чего ее задержали, сообщает «Наша нива».

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
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Параллельно у здания Комаровского рынка властями организована ярмарка «Город мастеров».

Tut.by сообщает, что несколько человек ранее были задержаны во время «Забега свободных» в белорусской столице.

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9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным Центризбиркома, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов, в то время как его соперница Светлана Тихановская, кандидат от оппозиции, набрала около 10%. Белорусы не согласились с результатами голосования, оппозиция объявила выборы сфальсифицированными. В стране уже полтора месяца продолжаются массовые протесты. 24 сентября Лукашенко вступил в должность президента.

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