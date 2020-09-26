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Пандемия коронавируса ,  
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Wildberries сообщил о росте спроса на одноразовые маски на 126%

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России за последнюю неделю спрос на одноразовые медицинские маски вырос на 126%, следует из исследования интернет-магазина Wildberries (есть у РБК).

Рост спроса в период с 18 по 25 сентября наблюдался также на многоразовые маски (62%), кожные антисептики (81%), одноразовые перчатки (124%) и дезинфицирующие средства (58%).

Чаще всего средства индивидуальной защиты заказывали в московском регионе. Так, в столице и области число заказов одноразовых масок увеличилось на 300%, кожных антисептиков — на 177%, одноразовых перчаток — на 259% и дезинфицирующих средств — на 113%.

Для сравнения: в Санкт-Петербурге масок заказывали на 61% больше, одноразовых перчаток — на 46%, кожных антисептиков — на 14%, дезинфицирующих средств — на 35%.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Кроме того, Wildberries отмечает, что за полгода минимальная стоимость комплекта масок из 100 штук в интернет-магазине снизилась в десять раз, с 31 руб. до 3,1 руб.

В последние дни в России, в том числе в Москве, наблюдается рост числа зараженных и смертей от коронавируса. В частности, по состоянию на 26 сентября число умерших в стране составило 169 человек — это самый высокий показатель смертности от COVID-19 с конца июля. Заразились за сутки 7523 человека — это наибольшая цифра с конца июня.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В столице за сутки выявили 1792 случая заболевания COVID-19, что стало максимальным приростом числа больных за 3,5 месяца.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей носить маски в общественных местах и транспорте из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

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