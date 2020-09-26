Wildberries сообщил о росте спроса на одноразовые маски на 126%

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России за последнюю неделю спрос на одноразовые медицинские маски вырос на 126%, следует из исследования интернет-магазина Wildberries (есть у РБК).

Рост спроса в период с 18 по 25 сентября наблюдался также на многоразовые маски (62%), кожные антисептики (81%), одноразовые перчатки (124%) и дезинфицирующие средства (58%).

Чаще всего средства индивидуальной защиты заказывали в московском регионе. Так, в столице и области число заказов одноразовых масок увеличилось на 300%, кожных антисептиков — на 177%, одноразовых перчаток — на 259% и дезинфицирующих средств — на 113%.

Для сравнения: в Санкт-Петербурге масок заказывали на 61% больше, одноразовых перчаток — на 46%, кожных антисептиков — на 14%, дезинфицирующих средств — на 35%.