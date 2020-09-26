Премьер Ливана заявил об отказе от формирования кабмина и ушел с поста
Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб, который должен был сформировать новое правительство, заявил о провале попыток это сделать и подал в отставку, сообщает телеканал Al Arabiya.
Сторонам не удалось достичь консенсуса по составу нового кабинета министров, констатировал Адиб.
По данным телеканала, работа по формированию правительства застопорилась из-за позиции шиитских партий «Амаль» и «Хезболла», предложивших своих министров и потребовавших сохранения за шиитами финансового портфеля, с чем не согласились другие политические силы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в середине сентября призвал ливанские политические силы как можно скорее сформировать правительство, которое будет способно провести реформы и вывести страну из кризиса.