Премьер Ливана заявил об отказе от формирования кабмина и ушел с поста

Мустафа Адиб (Фото: Dalati Nohra / AP)

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб, который должен был сформировать новое правительство, заявил о провале попыток это сделать и подал в отставку, сообщает телеканал Al Arabiya.

Сторонам не удалось достичь консенсуса по составу нового кабинета министров, констатировал Адиб.

По данным телеканала, работа по формированию правительства застопорилась из-за позиции шиитских партий «Амаль» и «Хезболла», предложивших своих министров и потребовавших сохранения за шиитами финансового портфеля, с чем не согласились другие политические силы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в середине сентября призвал ливанские политические силы как можно скорее сформировать правительство, которое будет способно провести реформы и вывести страну из кризиса.