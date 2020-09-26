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Политика ,  
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Премьер Ливана заявил об отказе от формирования кабмина и ушел с поста

Мустафа Адиб
Мустафа Адиб (Фото: Dalati Nohra / AP)

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб, который должен был сформировать новое правительство, заявил о провале попыток это сделать и подал в отставку, сообщает телеканал Al Arabiya.

Сторонам не удалось достичь консенсуса по составу нового кабинета министров, констатировал Адиб.

По данным телеканала, работа по формированию правительства застопорилась из-за позиции шиитских партий «Амаль» и «Хезболла», предложивших своих министров и потребовавших сохранения за шиитами финансового портфеля, с чем не согласились другие политические силы.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в середине сентября призвал ливанские политические силы как можно скорее сформировать правительство, которое будет способно провести реформы и вывести страну из кризиса.

В ходе визита в Ливан в начале сентября Макрон призвал сформировать кабмин в течение 15 дней и предложил ряд инициатив по урегулированию кризиса.

Телеканал France24 со ссылкой на источники сообщал, что назначенный премьер Адиб должен представить новый состав своего правительства президенту Ливана Мишелю Ауну 14 сентября.

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Дорожная карта по урегулированию кризиса, предложенная Францией, включает меры, направленные на борьбу с коррупцией и восстановление экономики Ливана и в том числе реструктуризацию финансового сектора.

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В Ливане наблюдается самый тяжелый экономический и финансовый кризис в современной истории страны, отмечает Al Arabiya. В марте страна впервые объявила дефолт, а местная валюта упала, что вызвало гиперинфляцию и привело к росту числа бедных и безработных. Кризис в стране усугубился после взрыва в порту Бейрута в начале августа, ущерб от которого оценивается более чем в $15 млрд. Франция и другие страны отказались предоставить финансовую помощь Ливану до проведения в стране реформ, указал арабский телеканал.

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