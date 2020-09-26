Трамп обвинил Black Lives Matter в разрушении жизни афроамериканцев

Дональд Трамп (Фото: John Bazemore / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») вредят темнокожему населению. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в городе Атланта в штате Джорджия. Фрагмент его речи опубликован на YouTube-канале газеты The Independent.

Движение оказывает поддержку многим из тех, кто распространяет насилие в американских городах, считает глава государства.

«Black Lives Matter разрушает жизни многих афроамериканцев», — утверждает Трамп.

В мае в Соединенных Штатах начались массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter. Поводом стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.