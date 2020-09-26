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Политика ,  
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Трамп обвинил Black Lives Matter в разрушении жизни афроамериканцев

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: John Bazemore / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») вредят темнокожему населению. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в городе Атланта в штате Джорджия. Фрагмент его речи опубликован на YouTube-канале газеты The Independent.

Движение оказывает поддержку многим из тех, кто распространяет насилие в американских городах, считает глава государства.

«Black Lives Matter разрушает жизни многих афроамериканцев», — утверждает Трамп.

Большинство американцев заявили о поддержке движения Black Lives Matter
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Фото:Nathan Howard / Getty Images

В мае в Соединенных Штатах начались массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter. Поводом стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Тысячи людей вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия и расизма. На фоне протестов в стране начали сносить памятники историческим деятелям, которые были рабовладельцами.

В июле Трамп называл движение Black Lives Matter «символом ненависти». Он выступал за закон и порядок, а также в защиту монументов сторонников Конфедерации, считая участников протестной акции «головорезами» и «анархистами».

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В некоторых городах власти вводили комендантский час и задействовали Национальную гвардию. Американский лидер пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города, поручив генеральному прокурору Уильяму Барру составить список «анархистских юрисдикций».

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