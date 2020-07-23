В США одобрили демонтаж памятников конфедератам в Капитолии

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о демонтаже памятников героям Конфередерации из Капитолия, передает телеканал CNN.

Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 113 высказались против. Все проголосовавшие против сноса статуй были представителями Республиканской партии.

Согласно документу из здания Капитолия должны быть убраны памятники известных личностей, которые служили Конфедеративным Штатам Америки — отделившемуся от США в ходе Гражданской войны государству, просуществовавшему с 1861 по 1865 годы.

Речь идет, в частности, о памятниках Роджеру Тони (узаконившего бесправное положение афроамериканцев генпрокурору США), Джону Брекинриджу (вице-президенту США, примкнувшему к Конфедерации), Чарльзу Эйкоку, Джону Кэлхуну, Джеймсу Кларку — политикам XIX века, поддерживавших расовую сегрегацию и рабство.