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Протесты в США ,  
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В США одобрили демонтаж памятников конфедератам в Капитолии

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о демонтаже памятников героям Конфередерации из Капитолия, передает телеканал CNN.

Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 113 высказались против. Все проголосовавшие против сноса статуй были представителями Республиканской партии.

Согласно документу из здания Капитолия должны быть убраны памятники известных личностей, которые служили Конфедеративным Штатам Америки — отделившемуся от США в ходе Гражданской войны государству, просуществовавшему с 1861 по 1865 годы.

Речь идет, в частности, о памятниках Роджеру Тони (узаконившего бесправное положение афроамериканцев генпрокурору США), Джону Брекинриджу (вице-президенту США, примкнувшему к Конфедерации), Чарльзу Эйкоку, Джону Кэлхуну, Джеймсу Кларку — политикам XIX века, поддерживавших расовую сегрегацию и рабство.

Путешественники и конфедераты: чьи памятники сносят в США и Европе
Фотогалерея 

После одобрения палатой представителей законопроект направится в сенат. В случае поддержки в верхней палате конгресса документ отправится на подписание президенту Дональду Трампу.

В ходе протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США демонстранты начали сносить памятники историческим личностям, которые были связаны с рабством и угнетением темнокожего населения. Власти многих американских штатов начали самостоятельно демонтировать такие статуи.

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу
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В июле в Балтиморе участники движения Black Lives Matter снесли памятник Христофору Колумбу. В штате Миссисипи решили изменить флаг, который содержал символику Конфедерации.

Трамп назвал тех, кто сносит памятники вандалами и разрешил их арестовывать. Позже он подписал указ, предусматривающий «длинные тюремные сроки» за осквернение памятников и мемориалов.

Теги: США, Капитолий, памятник
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