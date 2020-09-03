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Протесты в США ,  
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Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

Речь идет о Сиэтле, Портленде, Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, которые, по мнению американского президента, недостаточно борются с беспорядками
Фото: Yuki Iwamura / AP
Фото: Yuki Iwamura / AP

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который направлен на сокращение федерального финансирования городов, власти которых не препятствуют «насилию и разрушениям». Об этом сообщает Reuters.

«Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в документе. Речь идет в том числе о Сиэтле, Портленде, Нью-Йорке и Вашингтоне.

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Трамп поручил генеральному прокурору Уильяму Барру составить список «анархистских юрисдикций», которые «допускают насилие и разрушение и отказываются принимать разумные меры» для восстановления порядка.

Помимо этого, американский президент распорядился в течение месяца подготовить предложения, как лишить эти города федеральной помощи.

Накануне о намерении Трампа сократить финансирование городов, которые, по его мнению, недостаточно борются с беспорядками, сообщила New York Post. Газета привела выдержки из меморандума, в котором, в частности, говорится, что власти Нью-Йорка «допустили всплеск насилия». «Я предложил оказать помощь федеральным правоохранительным органам, но и мэр де Блазио, и губернатор Эндрю Куомо отклонили мое предложение», — заявил Трамп.

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Президент США также привел в пример Вашингтон, мэр которого Мюриэл Баузер «разрешила бунтовщикам и анархистам участвовать в насилии и разрушениях», из-за чего пришлось привлечь силы Нацгвардии.

NY Post отмечает, что города, на которые распространится указ Трампа, могут лишиться существенной суммы. Так, Нью-Йорк ежегодно получает около $7 млрд федеральной помощи.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил Трампа в попытке лишить финансирования города, которые нуждаются в помощи из-за пандемии коронавируса. «Он не король. Он не может лишить финансирования Нью-Йорк, — написал Куомо в Twitter, назвав это незаконным.

Массовые протесты и беспорядки начались в городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в штате Миннесота. Флойд умер в больнице, после того как при его задержании полицейские использовали удушающий прием. Из-за вспыхнувших беспорядков в десятках городов вводился комендантский час, для обеспечения порядка власти задействовали Национальную гвардию.

В конце августа Трамп заявил, что обеспечить порядок не могут руководители-демократы, и привел в пример мэра Портленда, «наблюдающего за масштабной гибелью и разрушением своего города». По мнению американского лидера, остановить беспорядки в американских городах следует при помощи силы. после этого кандидат в президенты от демократов обвинил Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, США, финансирование
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