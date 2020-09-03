Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

Речь идет о Сиэтле, Портленде, Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, которые, по мнению американского президента, недостаточно борются с беспорядками

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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который направлен на сокращение федерального финансирования городов, власти которых не препятствуют «насилию и разрушениям». Об этом сообщает Reuters.

«Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в документе. Речь идет в том числе о Сиэтле, Портленде, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Трамп поручил генеральному прокурору Уильяму Барру составить список «анархистских юрисдикций», которые «допускают насилие и разрушение и отказываются принимать разумные меры» для восстановления порядка.

Помимо этого, американский президент распорядился в течение месяца подготовить предложения, как лишить эти города федеральной помощи.