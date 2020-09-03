Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

Накануне о намерении Трампа сократить финансирование городов, которые, по его мнению, недостаточно борются с беспорядками, сообщила New York Post. Газета привела выдержки из меморандума, в котором, в частности, говорится, что власти Нью-Йорка «допустили всплеск насилия». «Я предложил оказать помощь федеральным правоохранительным органам, но и мэр де Блазио, и губернатор Эндрю Куомо отклонили мое предложение», — заявил Трамп.
Президент США также привел в пример Вашингтон, мэр которого Мюриэл Баузер «разрешила бунтовщикам и анархистам участвовать в насилии и разрушениях», из-за чего пришлось привлечь силы Нацгвардии.
NY Post отмечает, что города, на которые распространится указ Трампа, могут лишиться существенной суммы. Так, Нью-Йорк ежегодно получает около $7 млрд федеральной помощи.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил Трампа в попытке лишить финансирования города, которые нуждаются в помощи из-за пандемии коронавируса. «Он не король. Он не может лишить финансирования Нью-Йорк, — написал Куомо в Twitter, назвав это незаконным.
Массовые протесты и беспорядки начались в городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в штате Миннесота. Флойд умер в больнице, после того как при его задержании полицейские использовали удушающий прием. Из-за вспыхнувших беспорядков в десятках городов вводился комендантский час, для обеспечения порядка власти задействовали Национальную гвардию.
В конце августа Трамп заявил, что обеспечить порядок не могут руководители-демократы, и привел в пример мэра Портленда, «наблюдающего за масштабной гибелью и разрушением своего города». По мнению американского лидера, остановить беспорядки в американских городах следует при помощи силы. после этого кандидат в президенты от демократов обвинил Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия.