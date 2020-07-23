Большинство американцев заявили о поддержке движения Black Lives Matter

Более половины американцев поддерживают движение Black Lives Matter (BLM — «жизни темнокожих имеют значение»). Это следует из опроса, проведенного ABC News и Washington Post.

О поддержке движения, выступающего за права темнокожего населения и против системного расизма, заявили 63% респондентов. Среди темнокожего населения США о поддержке BLM заявили 93% опрошенных, среди белого — 54%.

При этом 69% участников опроса сообщили, что правосудие предвзято относится к темнокожим и представителям других меньшинств по сравнению с белым населением Америки.

Отношение к отдельным акциям в рамках движения BLM у темнокожего и белого населения Соединенных Штатов отличается. 76% афроамериканцев выступают за снос памятников героям армии Конфедерации времен Гражданской войны, 60% высказались за переименование военных баз, названных в их честь. Среди белого населения эти меры поддерживают только 38% и 36% соответственно.