Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Власти Москвы пригрозили театрам штрафами за нарушение масочного режима Общество, 04:59 Разработчик «Новичка» посчитал кому Навального недостаточно долгой Общество, 04:30 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 04:15 Великобритания на треть увеличит финансирование ВОЗ Общество, 03:46 Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Москвы и Минска Политика, 03:43 Tut.by предупредил о возможной утрате статуса СМИ Общество, 02:53 Власти Харьковской области объявили траур по погибшим при крушении Ан-26 Общество, 02:39 Премьер Японии Суга заявил о готовности встретится с Ким Чен Ыном Политика, 02:23 Определена участница «Детского Евровидения» от России Общество, 02:09 Макгрегор анонсировал бой с Пакьяо Спорт, 01:52 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 01:23 Российские курсанты выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 Общество, 01:20 В Ереване арестовали одного из лидеров оппозиции Армении Политика, 01:12 Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26 Общество, 00:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Великобритания на треть увеличит финансирование ВОЗ

Великобритания в течение следующих четырех лет выделит £340 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщит во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет The Telegraph.

Новый взнос Великобритании будет на 30% больше по сравнению с предыдущей суммой, выплаченной организации Лондоном. Таким образом планируется компенсировать действия лидера США Дональда Трампа, который решил выйти из ВОЗ и остановить ее финансирование.

В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

По сообщению издания, английские власти дадут понять, что увеличение взноса будет зависеть от дальнейших действий ВОЗ. В том числе от того, пойдет ли она на значительные реформы из-за критики своих действий в начале пандемии.

Еще £500 млн будут потрачены на помощь 92 странам из числа беднейших в мире. Деньги пойдут на обеспечение их вакциной и борьбу с коронавирусной инфекцией.

Джонсон также объявит о выделении £71 млн международному объединению по распределению вакцин от COVID-19 COVAX, созданному ВОЗ. Дополнительное финансирование должно помочь Великобритании получить 27 млн доз вакцины.

В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото:Hannah McKay / Reuters

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

В начале апреля Трамп приостановил финансирование ВОЗ из-за того, что организация не справилась во время пандемии со своими обязанностями. В начале июля он уведомил Конгресс США об официальном выходе государства из ВОЗ, решение вступит в силу в 2021 году. Президент обещал найти более эффективное применение $500 млн, которые Вашингтон ежегодно выделял организации. «Это будет на благо гораздо большего числа людей», — указывал Трамп.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус Великобритания ВОЗ
Материалы по теме
В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 сентября
Общество
В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter