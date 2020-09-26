Великобритания на треть увеличит финансирование ВОЗ

Великобритания в течение следующих четырех лет выделит £340 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщит во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет The Telegraph.

Новый взнос Великобритании будет на 30% больше по сравнению с предыдущей суммой, выплаченной организации Лондоном. Таким образом планируется компенсировать действия лидера США Дональда Трампа, который решил выйти из ВОЗ и остановить ее финансирование.

По сообщению издания, английские власти дадут понять, что увеличение взноса будет зависеть от дальнейших действий ВОЗ. В том числе от того, пойдет ли она на значительные реформы из-за критики своих действий в начале пандемии.

Еще £500 млн будут потрачены на помощь 92 странам из числа беднейших в мире. Деньги пойдут на обеспечение их вакциной и борьбу с коронавирусной инфекцией.